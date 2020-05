Random dopo Amici Speciali: “Ti amo”, Giordana Angi e il nuovo pezzo

Amici Speciali Random: emozioni a mille dopo la prima puntata

La prima puntata di Amici Speciali ha visto vincere Ale Gaudino ma non possiamo non sottolineare che la vera rivelazione è stata Random, non tanto per la sua (bella) musica quanto per la sua simpatia e spontaneità. Il cantante ha regalato tante risate a Maria De Filippi e ai presenti in studio e ha dimostrato di essere davvero grato per l’opportunità che gli è stata data. Anche su Instagram non ha mai smesso di parlare di Amici Speciali essendo – ricordiamolo – la sua prima esperienza televisiva: “Non ho chiuso occhio per l’adrenalina, che esperienza magnifica… Grazie”, queste le sue parole tra le storie.

Random dopo Amici Speciali: il rapporto con Giordana Angi e l’uscita del nuovo pezzo

Sempre su Instagram si vede Giordana Angi scherzare con il cantante, e non si tratta di un dettaglio da poco se pensate che in tanti avevano sottolineato il pessimo umore della ragazza durante il primo appuntamento televisivo con Amici Speciali. Nella storia si vedono i due scherzare e lui promuovere Amami adesso: Giordana ride perché pensa forse a quanto accaduto in puntata, dove Random si è distinto per degli inviti a votare la propria squadra non proprio riuscitissimi, diciamo così. Dopo Giordana, un annuncio sul nuovo pezzo che ha colpito la stessa De Filippi: “Raga, il pezzo nuovo potrebbe uscire prima del previsto, quindi tenete gli occhi aperti”. Infine la mamma.

Le parole di Random alla madre

La donna ha scritto delle parole bellissime a Random: “Ti amo, cuore mio. Per me eri un eroe ed ero tua fan già da quando in cameretta a soli 9 anni facevi tutorial imparando a fare suoni con la voce. Eri un’orchestra intera. Ero tua fan quando sotto la doccia facevi concerti interi, ero tua fan anche mentre dormivi perché anche nel sonno cantavi. Ed ora cosa dirti? Sono e sarò sempre la tua fan: sei il mio cantante preferito, le tue canzoni mi fanno ballare, cantare, sognare. Insomma cuore di mamma sei tutto, sei il mio cuore sdoppiato, il mio eroe, sei luce, semplicità, amore sei un insieme di ingredienti celestiali. Ti amo, vita mia”. Random non poteva che rispondere con uno stupendo “Ti amo, mamma”. Se il buongiorno si vede dal mattino quello di Random ad Amici Speciali sarà un percorso che non dimenticheremo.