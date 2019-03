Elodie e Mahmood insieme nella notte sorprendono: “Amore” (Foto)

By

Concerto Gué Pequeno: Elodie e Mahmood sorprendono tutti

C’è una bella complicità tra Mahmood ed Elodie. L’hanno dimostrata bene con le loro ultime Instagram stories, fatte durante il concerto di Gué Pequeno, dove sono stati entrambi invitati come ospiti. Hanno cantato insieme al rapper, ma si sono anche divertiti dietro le quinte. Una parola ha però sorpreso i fan: “Amore”. Questo ha scritto Elodie a Mahmood. E il gossip ovviamente è esploso! Cosa c’è allora tra i due cantanti? Solo una bella amicizia, visto che entrambi sono già fidanzati. Il loro rapporto non sarebbe nato da molto, ma questo importa poco: tra loro c’è una grande intesa e sicuramente li vedremo ancora insieme. Magari per preparare un tormentone estivo?

Foto Mahmood ed Elodie insieme: ecco cos’è successo davvero

A proposito di canzoni: Elodie e Stash hanno collaborato insieme e presto li vedremo ad Amici 18. Un periodo d’oro, per Elodie, che può vantare collaborazione importanti con alcuni dei suoi amici più cari: ha cantato con Gué Pequeno, Mahmood ha scritto per lei e Pensare male dei The Kolors diventerà ben presto una hit. Cos’altro succederà ancora? Sarebbe bello vederla al Festival di Sanremo, ora che la sua musica ha preso una direzione diversa dopo la rottura con Emma Marrone. A proposito di questa cantante: avete saputo chi le ha fatto una fantastica sorpresa questa notte?

Elodie ad Amici 2019? Un momento speciale per la cantante

Sicuramente Elodie verrà invitata ad Amici, dopo aver visto Mahmood, che ha lanciato un particolare messaggio a Miguel. Tanti altri artisti calcheranno il palco di Amici di Maria De Filippi: la conduttrice riesce sempre a fare dei colpacci. Dopo aver visto Julia Roberts a C’è posta per te e dopo aver saputo che uno dei direttori artistici di Amici sarà Ricky Martin, cos’altro ancora dovremmo aspettarci?