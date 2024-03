Elodie-Iannone presto sposi? Spunta un regalo sospetto

Elodie e Andrea Iannone appaiono più innamorati che mai, sia sui social che per le strade di Milano. Chi, li ha infatti paparazzati mentre si dirigevano a pranzo da un’amica e i due appaiono davvero felici insieme. Il dettaglio che però colpisce i fan è un altro: al dito della cantante è apparso un prezioso anello.

C’è chi vive nel passato e non ha ancora superato la fine della storia tra Elodie e Marracash. Il presente però è un altro: il cuore della cantante romana è ormai occupato da Andrea Iannone e l’amore tra i due sembra essere inarrestabile.

Elodie e il noto motociclista sono legati sentimentalmente da ormai due anni e la love story sembra aver giovato molto anche alle loro rispettive carriere professionali. Mentre l’artista è in pausa dopo una stagione di successi musicali, Iannone è tornato a gareggiare. Dopo la squalifica dal MotoGP del 2019 infatti, ora il pilota torna a festeggiare un traguardo, questa volta in SuperBike.

A celebrare il terzo posto nel campionato c’era, ovviamente, la sua dolce metà. Elodie ha infatti dedicato al suo fidanzato un post su Instagram, definendosi orgogliosa e felice del ritorno in pista di Iannone e dichiarando, ancora una volta, il suo amore per lui.

Tutto sembra essere perfetto guardando i social della coppia e Chi sembra confermare la grande affinità che c’è tra i due. Nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini infatti, Elodie e Iannone sembrano gioiosi e sorridono ai fotografi. Quello che attira l’attenzione però è un dettaglio particolare.

Mentre la cantante è intenta a mandare un bacio attraverso lo schermo del suo smartphone infatti, sulla sua mano si può notare un prezioso anello, spuntato proprio negli ultimi giorni.

Il gioiello risplende sull’anulare sinistro dell’artista romana e insospettisce tutti: nozze in arrivo? Per ora, Chi non rivela molti dettagli. Sicuramente l’anello è un regalo di Andrea Iannone, ma al momento non sappiamo se il dono è stato accompagnato da una vera e propria proposta di matrimonio.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

C’è chi dice che forse è troppo presto per parlare di abito bianco, ma è indubbio che la relazione tra Elodie e Andrea Iannone sia molto seria e che la complicità tra i due sia molto alta.

Nonostante all’inizio molti fossero scettici riguardo il legame sentimentale tra il motociclista e la cantante, ultimamente la coppia sembra conquistare tutti. A guardarli infatti, si direbbe che i due siano l’anima gemella l’una dell’altro.

Galeotto per loro, fu l’incontro nel 2022 avvenuto grazie ad alcuni amici in comune, tra cui Diletta Leotta. Per Andrea Iannone quello era un periodo difficile ed Elodie ha saputo stargli vicino nei momenti più duri. Da lì è scoppiato l’amore che ha definitivamente scritto la parola fine sulla storica relazione della cantante romana con Marracash, in cui molti fan credevano sperando in un ritorno di fiamma.

Il legame tra il motociclista e l’artista poi si è intensificato sempre di più con lui che canta a squarciagola sotto i palchi di lei e lei che festeggia i traguardi sportivi di lui. Non erano mancati neanche dei rumors di una presunta rottura, ma ora l’arrivo dell’anello sembra lasciare spazio a pochi dubbi.