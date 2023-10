Iannone ed Elodie al capolinea? Sussurri e indiscrezioni, il gossip

Elodie è legata sentimentalmente ad Andrea Iannone dall’autunno del 2022. Nelle ultime ore, però, si stanno rincorrendo voci in merito ad una loro presunta crisi. In tanti, infatti, pensano che tra la cantante e il pilota motociclistico possa essersi rotto qualcosa, sebbene non siano ancora giunte conferme o smentite in merito. Quindi, cosa ha portato il popolo del web a credere che la storia d’amore tra Elodie e Iannone possa star attraversando alcune turbolenze?

A lanciare l’indiscrezione sulla possibile crisi tra Elodie e Andrea Iannone è stata Deianira Marzano, dopo aver ricevuto una segnalazione da un utente. Al di là di questo, non ci sono ulteriori indizi che lascerebbero pensare ad una rottura o crisi all’interno della coppia. Probabilmente, i prossimi giorni permetteranno di avere un quadro più chiaro della situazione e si capirà se l’indiscrezione su Elodie e Iannone possa trovare conferme o smentite. Al momento non resta che attendere.

Elodie e la foto senza veli: tra complimenti e critiche

Per annunciare il suo singolo A fari spenti, Elodie aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che aveva mandato in tilt i fan. La cantante, infatti, si era mostrata senza veli e il post aveva fatto il pieno di like e commenti. Vip come Andrea Delogu e Giulia Salemi avevano reagito al post con ammirazione, nel caso della prima, e in modo ironico, nel caso dell’ex gieffina. Tra i tanti commenti positivi, c’era stato anche qualcuno che non aveva potuto fare a meno di criticare la foto di Elodie, considerandola troppo provocatoria.

Qualcuno, però, non contento, aveva ipotizzato che Elodie stesse usando la sua bellezza per vendere dischi. La cantante avrebbe quindi usato una foto osé per distogliere l’attenzione dalla qualità della sua nuova canzone che, senza questa mossa di marketing, non avrebbe ricevuto altrettanti ascolti. Ecco quindi che la cantante era stata invitata da qualche utente a concentrarsi maggiormente sul proprio prodotto musicale. Una polemica abbastanza inutile, quella sollevatasi con la foto di Elodie, specialmente se si considera come nel modo pop si tenda spesso e volentieri a costruire un’immagine attorno al proprio personaggio e al proprio progetto. Vedasi ad esempio, icone come Lady Gaga o Dua Lipa.