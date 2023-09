Elodie senza veli per il nuovo singolo: la polemica surreale

È uscito oggi, 22 settembre, il nuovo singolo di Elodie, “A fari spenti“. La canzone porta la firma di Elisa e dà il via ad una nuova era nella carriera musicale di Elodie, dopo il successo del suo ultimo album “Ok. Respira”. La cantante romana aveva anticipato l’uscita del brano quattro giorni fa, mandando i tilt tutti i suoi numerosissimi fan. Ebbene, dopo un’impaziente attesa, l’ex allieva di Amici ha annunciato il rilascio del singolo sul suo profilo Instagram, attraverso una foto mozzafiato che ha lasciato tutti senza parole.

Elodie si è mostrata sui social senza veli, con i lunghi capelli che le coprono solamente il seno. Un ritratto veramente incredibile, dove si può vedere tutta l’immensa bellezza della donna. Il post, ovviamente, ha subito fatto il pieno di likes e commenti. In tanti hanno lasciato messaggi pieni di complimenti all’artista, tra battute sul mettere in dubbio la propria eterosessualità e commenti di sana invidia per il suo fisico. Tra questi, si sono uniti al coro anche diversi personaggi dello spettacolo. Ad esempio, la conduttrice Andrea Delogu ha palesato la sua ammirazione per Elodie, scrivendo “EloDea”. Giulia Salemi, invece, ha commentato ironicamente con “Sbavo“.

Ma, se da una parte molti seguaci l’hanno addirittura definita “Madre natura”, dall’altra c’è chi non si è lasciato sfuggire l’occasione per commentare negativamente il tutto. I detrattori del web sono sempre in agguato e non potevano fare a meno di criticare lo scatto di Elodie, considerandolo troppo provocatorio. Ma, non solo. Questa famigerata foto ha fatto innescare una polemica alquanto surreale. Secondo alcuni utenti, infatti, Elodie avrebbe usato la tattica della foto e del video osé solamente per distogliere l’attenzione dalla qualità vera e propria della sua nuova canzone, che, senza queste mosse di marketing, non avrebbe ricevuto altrettanti ascolti. In poche parole: la voce di “Due” starebbe utilizzando la sua bellezza per vendere dischi.

Per questo, alcuni hanno addirittura invitato la cantante a concentrarsi maggiormente sul prodotto musicale, senza ricorrere ad “aiuti” esterni. La verità è che la polemica risulta abbastanza inutile. Nella musica, e soprattutto nel mondo del pop, i cantanti sono soliti rappresentare la propria arte a 360 gradi, non solo attraverso la musica, ma anche costruendo un’immagine attorno al proprio personaggio e al proprio progetto. Da Beyoncè a Lady Gaga, fino a Rihanna e Dua Lipa, Elodie sta semplicemente seguendo le tracce di alcune delle sue referenti per convertirsi in una vera e propria popstar.