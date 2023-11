Elodie Di Patrizi: “Ora vi dico perché mi spoglio spesso”

Elodie rappresenta ormai una delle artiste italiane più importanti del panorama musicale nazionale. Partita da Amici, dove prese parte alla quindicesima edizione e si classificò seconda, Elodie si è presto affermata come vera e propria pop star, arrivando, di recente, anche a ricoprire il ruolo di attrice.

Elodie e la scelta di spogliarsi

Nonostante Elodie sia molto amata dal suo pubblico, c’è anche chi la critica per i suoi look accattivanti. A GQ, l’artista ha affrontato l’argomento, spiegando per quale motivo tenda, in certi casi, a svestirsi: “C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne” ha spiegato.

Al di là delle critiche, Elodie ha confessato di essere contenta di lavorare in Italia: “Per assurdo è molto più utile, è una sfida” ha detto. La cantante, inoltre, si è detta ottimista che la mentalità possa cambiare e, a detta sua, si sta già andando avanti. Elodie, solo due mesi fa, era stata criticata per il modo con cui aveva promosso il nuovo singolo (A fari spenti). La cantante si era mostrata senza veli in un post su Instagram e alcuni avevano sostenuto come lo scatto fosse provocatorio, mentre altri che Elodie stesse usando la tattica della foto e del video osé per distogliere l’attenzione dalla qualità del nuovo singolo.

Gli altri argomenti dell’intervista: haters e non solo

In occasione dell’intervista di GQ, Elodie ha affrontato anche il tema haters, che ha definito “il rovescio della medaglia della popolarità“. La cantante ha spiegato come, secondo lei, persone che si mostrano così piene di odio sarebbero in realtà molto sofferenti. Sui social, d’altronde, sembra esserci sempre qualcuno a cui non va bene qualcosa: nel video della canzone Elle, dove Elodie si è mostrata vestitissima, un’utente l’ha criticata perché, a detta sua, la cantante non saprebbe più cosa inventarsi per attirare l’attenzione.

Tanti altri sono stati gli argomenti affrontati all’interno dell’intervista. Elodie, ad esempio, ha parlato del suo rapporto con il mondo della moda, spiegando anche come in questo settore si può raccontare chi sei o come ti senti semplicemente indossando dei vestiti. Spazio anche al futuro della sua carriera, con Elodie che è reduce da un anno alquanto denso. Non solo l’album Ok. Respira, ma anche la recente esperienza attoriale nel film Ti mangio il cuore e il David di Donatello per la miglior canzone originale, vinto grazie al brano Proiettili (ti mangio il cuore).