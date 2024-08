Elodie e Annalisa “si mostrano troppo”: ora interviene Vessicchio

Beppe Vessicchio dice la sua su Elodie e Annalisa, ex allieve di Amici di Maria De Filippi e oggi cantanti affermatissime. Entrambe sono attualmente protagoniste della scena pop italiana, considerate da molte le ‘regine’. Ma c’è anche chi poco apprezza i loro recenti atteggiamenti sul palco e non solo. A detta di alcuni, le due mostrerebbero il loro corpo, vestendosi con outfit seducenti e sensuali, anziché dare spazio al loro talento nella musica. Critiche, queste, che poco colpiscono entrambe, le quali continuano a gestire il palco come meglio credono, nella libertà.

In un’intervista sul nuovo numero di Novella 2000, Vessicchio decide di esporsi sulla questione legate a Elodie e Annalisa. Le due si sono fatte conoscere al pubblico tramite il talent show di Maria De Filippi, in due diverse edizioni. Il successo cresce sempre di più, anno dopo anno. Le loro canzoni restano impresse nelle menti, scalando le classifiche e ricevendo non pochi riconoscimenti. Di sicuro, Annalisa ed Elodie sono tra i nomi attuali dei cantanti più apprezzati sulla scena musicale italiana.

Come accennato, c’è chi è convinto che le due cantanti non stiano sfruttando a dovere il loro talento di cantanti, preferendo concentrarsi sul proprio stile. Al contrario, i loro fan credono che faccia parte tutto di un unico pacchetto, tra talento, testi e outfit. Parlando con la rivista, Beppe Vessicchio si schiera dalla parte delle due artiste, che conosce. Innanzitutto su Annalisa dichiara:

“Annalisa si era già fatta apprezzare per la sua maestria canora alla quale recentemente ha aggiunto l’appeal di una particolare femminilità, direi anche inattesa”

Continuando a esprimere la sua opinione, il direttore d’orchestra dice la sua anche su Elodie:

“È nata già con la consapevolezza del tutt’uno. Ha venduto e non. Saper far bene una cosa rimane il modo più convincente per ottenere risultati”

A questo punto, Vessicchio entra nel dettaglio esprimendo in generale il suo punto di vista al riguardo:

“I terminali mediatici del momento e il relativo mercato danno loro spazio e, se vogliamo, anche ragione. Solo il tempo però ci fornirà una risposta attendibile. Patti Pravo, Anna Oxa, Mina, Ornella… hanno superato alla grande il loro tempo e appartengono con buona certezza alla memoria collettiva. Quindi: poi si vedrà”

Dunque, Vessicchio crede che la scena attuale stia dando spazio a Elodie e Annalisa. E questo conta. Ma, per il direttore d’orchestra ,a dare loro ragione sarà il tempo. Se entrambe resteranno nella storia della musica italiana, come importanti nomi da lui citati, allora arriverà la conferma. Inoltre, Vessicchio precisa che la sensualità genera curiosità nel mercato discografica. In qualunque modo viene portata sul palco, ha sempre avuto un ruolo importante nella storia della musica.

Intanto, mentre Elodie si gode le vacanze con il suo Andrea Iannone, Annalisa trascorre la sua seconda estate da moglie, dopo il matrimonio avvenuto a giugno del 2023 con Francesco Muglia. Proprio di recente, la cantante di Sinceramente ha superato Irama nella classifica degli ex allievi dei talent che hanno venduto di più.