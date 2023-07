Annalisa, ecco l’abito da sposa non convenzionale: marca e prezzo

Annalisa si è sposata in gran segreto con Francesco Muglia (43 anni e manager padovano di Costa Crociere), uomo lontano dal mondo dello spettacolo e amante della riservatezza. Il matrimonio in chiesa è stato celebrato il 29 giugno ad Assisi, nella Basilica di San Francesco, mentre il party si è svolto a Tellaro (in provincia de La Spezia). Una cerimonia riservata e discreta. Dopo il “sì”, un aperitivo al Chiostro di San Francesco, chiuso alle visite per l’occasione, e poi i festeggiamenti alla Locanda del Cardinale, nel centro della cittadina umbra. La cerimonia civile si è invece tenuta sabato 1 luglio, sempre a Tellaro. Anche in questo tutto top secret. Annalisa ha però fatto uno strappo alla regola per quel che riguarda l’abito nuziale, mostrandolo attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023″. Così Annalisa su Instagram ha celebrato il proprio matrimonio.

Capitolo abito da sposa: la cantante ex Amici, nello scatto postato, si è immortalata con il vestito nuziale, firmato Dolce & Gabbana come specificato dalla stessa artista. Un abito sui generis, pimpante. In particolare la musicista ha optato per un mini dress total white di pizzo, con la manica lunga leggermente a sbuffo e totalmente ricamata come il mezzo collo che impreziosisce la scollatura. Una chicca le decorazioni in perline swarovski di fiori sul corpetto e la sottile cintura di brillantini. Per quel che riguarda le calzature, Annalista ha deciso per dei classici decollete bianchi con tacco a spillo e plateau.

Il prezzo dell’abito, come riferito dal porttale Contra Ataque, dovrebbe aggirarsi attorno ai 7000 euro. Probabile che il prezzo sia cresicuto in quanto il vestito è stato fatto su misura ed è stato impreziosito con le perline swarosky.