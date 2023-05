Annalisa si sposa a gran sorpresa: ecco chi è il futuro marito

È finalmente arrivato un riscontro positivo ai rumors che Fabrizio Corona aveva riportato pochi giorni fa sul suo canale Telegram: Annalisa Scarrone si sposa. A confermare le voci dell’imminente matrimonio della cantante ed ex allieva di Amici è stato Biccy.it che nelle scorse ore ha pubblicato la foto della partecipazione di nozze. La cantante di origini liguri è quindi pronta al grande passo ma chi sarà il futuro marito? Ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Francesco Muglia, futuro marito di Annalisa

La nota testata giornalistica ligure Savona News ha dato l’annuncio del matrimonio della cantante con un certo Francesco Muglia. Dall’articolo si apprende che: “Il futuro marito di Annalisa, infatti, è di origine padovana. Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire.”

Pare che il colosso a cui fa riferimento il giornale di Savona sia Costa Crociere, azienda per cui il 42enne promesso sposo lavorerebbe dal 2016 ricoprendo dapprima la posizione di Global Customer & Marketing Intelligence Director, per poi crescere e assumere ruoli di più ampia responsabilità fino ad arrivare a ricoprire quello di General Manager Iberia (Spain & Portugal).

Per quanto riguarda la sua formazione accademica, pare che Francesco Muglia abbia conseguito una laurea in Lettere e Filosofia all’Università’ di Padova e Stoccolma, un Master in Marketing e Sales Management e un diploma in Organo e Composizione al Conservatorio di Padova.

Insomma, si tratterebbe di una persona che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Che non sia stato proprio questo a fare innamorare la bella cantante ligure tanto da convincerla al grande passo?

La vita privata di Annalisa

La cantante di Mon Amour è da sempre molto riservata quando si tratta di parlare della sua vita privata ma nonostante ciò negli ultimi anni si sono rincorsi diversi rumors circa le sue relazioni amorose. Pare che la cantante sia stata fidanzata per molto tempo con il produttore teatrale Niccolò Petitto e che tra i due la relazione sia finita proprio a un passo dalle nozze. In seguito Annalisa era stata protagonista di alcune voci sulla relazione con Davide Simonetta, autore e produttore che tutt’ora lavora con lei e che ha recentemente prodotto “Bellissima“, il brano che ha sancito l’inizio di una “seconda vita artistica” per la cantante portandola a scalare tutte le classifiche musicali. La storia d’amore con Simonetta finì nel 2017 e lui è attualmente fidanzato con l’influencer Veronica Ferraro.