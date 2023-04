Virginio Simonelli ha lanciato una frecciatina alla sua ex compagnia di “Amici“, Annalisa? Così sembrerebbe secondo i commenti degli utenti di Twitter. Ma, facciamo un passo indietro. Virginio e Annalisa hanno partecipato insieme alla decima edizione di Amici nel 2011, aggiudicandosi rispettivamente il primo e il secondo posto. Nonostante ‘Nali’ sia arrivata seconda, la sua carriera ha preso il volo, ottenendo un successo che perdura ancora oggi. D’altro canto, Virginio si è distinto per aver scritto svariate canzoni per molti artisti di successo, come Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola ed Elisa.

In modo particolare, Annalisa ha riscoperto un nuovo enorme successo nell’ultimo anno, grazie al grande riscontro ottenuto con il singolo “Bellissima“. La canzone è diventata una vera e propria hit, riuscendo a rimanere ai vertici delle classifiche per mesi e diventando un trend virale su social come “Tiktok”. Ma, la corsa della cantante continua. Recentemente ha rilasciato un nuovo brano, “Mon Amour“, che ha già raggiunto la prima posizione sulle piattaforme musicale e ha tutte le carte in regola per raggiungere lo stesso successo di “Bellissima”.

Questa svolta pop di Annalisa, nonostante stia conquistando una grande fetta di pubblico, ha anche attirato numerose critiche. La cantante è stata aspramente attaccata dalla stampa, accusandola di dedicarsi a fare musica solamente per i social e con il solo scopo di diventare virare su Tiktok. Secondo tali giornalisti, si sarebbe rinunciato alla qualità per ottenere un maggiore riscontro commerciale. Ebbene, nella polemica sembrerebbe essere voluto intervenire, a sorpresa, anche il suo ex avversario di Amici, ovvero Virginio Simonelli.

Il cantante ha pubblicato un ‘cinguettio’ questa mattina sul suo profilo Twitter con scritto: “Essere Artisti è una cosa difficile è richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo.” Il popolo del web è subito incalzato contro l’ex vincitore di Amici, pensando stesse riferendosi proprio ad Annalisa.

In effetti, il discorso sul “seguire la moda del momento” pare calzare proprio a pennello con la polemica creatasi attorno ad Annalisa e i suoi ultimi brano negli ultimi giorni. Per questo, i fan della cantante si sono molto alterati e hanno cominciato a rispondere al tweet di Virginio con duri attacchi ed insulti. Tuttavia, è necessario specificare che Simonelli non ha nominato nessuno in particolare, dunque non si può dare per certa la stoccata verso la sua ex compagna.