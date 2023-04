La quinta puntata del Serale di Amici andata in onda ieri 15 aprile su Canale 5 ha visto l’uscita di uno degli allievi più amati di quest’edizione, ovvero Federica Andreani. L’uscita della cantante ha scioccato molti telespettatori, che da mesi la vedevano tra i papabili finalisti. Tra i più dispiaciuti della sua eliminazione troviamo sicuramente la sua insegnante, Arisa, la quale ha voluto dedicarle delle commoventi parole dopo la puntata. Ma, Arisa non è stata l’unica artista a esprimersi su un concorrente del talent show. A sorpresa, anche Laura Pausini ha speso parole di elogio per un’altra cantante della trasmissione: Angelina Mango.

Amici: Laura Pausini tifa per Angelina Mango

Nell’appuntamento di ieri 15 aprile di Amici, Angelina Mango ha nuovamente stupito tutti con le meravigliosi performance. La cantante si è esibita sulle note di Don’t Go Yet, California Dreaming, Quanno Chiove e New Rules di Dua Lipa. In modo particolare, l’interpretazione della hit della pop-star Dua Lipa ha fatto impazzire gli spettatori e gli utenti del web, tanto che anche la pagina italiana dedicata alla cantante brittanica ha condiviso l’esibizione di Angelina.

Ma, c’è anche una persona in particolare che ha apprezzato molto l’allieva del talent show di Canale 5. Si tratta di Laura Pausini, che al termine della puntata ha voluto scrivere un tweet di elogio per la giovane ragazza. “Angelina è una bomba!”, ha scritto sul suo profilo. Un’esposizione inusuale per la cantante emiliana, che non è solita commentare questo tipo di programma. In ogni caso, queste parole rappresenteranno sicuramente una grande soddisfazione per Angelina e una vetrina importante: Laura è seguita da milioni di persone, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Amici, Arisa saluta la sua allieva Federica: le commoventi parole

Come anticipato prima, l’eliminata della quinta puntata del serale di Amici è stata Federica Andreani. La cantante è stata tra le prime ad entrare nella Scuola più famosa d’Italia, facendo il suo ingresso lo scorso settembre grazie ad Arisa, che l’ha voluta fortemente nella sua squadra. La prof era particolarmente legata alla giovane romana. Per questo, dopo la sua eliminazione, ha voluto dedicarle una commovente lettera sotto una foto di Federica ritratta tra gli spalti dello studio del talent show: