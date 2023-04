By

La puntata del Serale di Amici in onda sabato 15 aprile ha visto arrivare allo scontro finale due teste di serie di quest’edizione del programma: Federica e Ramon. Dopo un’aguerritissima sfida, alla fine, è stato eliminata la cantante Federica, finita al ballottaggio, oltre che con il ballerino, anche con il cantante Cricca.

Sui social è scoppiata l’ennesima protesta dopo il verdetto. Secondo molti telespettatori che seguono le vicende del talent, la giovane allieva di Arisa non avrebbe meritato di uscire a questo punto del programma, considerando che mancano ancora varie puntate alla finale. In particolare, gli utenti di Twitter sostengono che Federica fosse un elemento più valido dell’altro cantante con cui si è sfidata, ovvero Cricca.

C’è da dire che quest’anno le eliminazioni hanno generato una polemica dopo l’altra. La piega presa dal programma sembra non star piacendo affatto al pubblico, che continua a protestare contro le scelte prese dai giudici e dal regolamento. Tra le uscite più contestate ci sono sicuramente quelle dei ballerini di hip-hop Alessio e Samu. A detta di molti, entrambi i ragazzi erano più meritevoli di molti ragazzi rimasti all’interno della trasmissione. Lo stesso discorso si è poi ripetuto per Federica, la quale, sin dal pomeridiano, è sempre stata molto apprezzata dal pubblico, che sperava di vederla arrivare fino all’ultima puntata.

Cricca scoppia una crisi di pianto: l’intervento di Maria De Filippi

Dopo aver affrontato le tre manche, alla fine della puntata sono stati tre gli allievi a dover affrontare il ballottaggio: Federica, Ramon e Cricca. Tutti e tre hanno dovuto esibirsi prima di scoprire il verdetto dei giudici. Prima dell’inizio della performance di Cricca, Maria De Filippi ha subito notato un certo malessere da parte del cantante. “Non c’è niente di male a piangere” ha detto Maria all’alievo, prima di cantare il brano “Hold back the river”. Seguendo il consiglio della conduttrice, il cantante si è commosso durante l’esibizione, scoppiando, poi in una vera e propria crisi di pianto.

Ovviamente, Maria ha subito cercato di consolare Cricca, che, a quanto pare, ha avuto una settimana piena di dubbi e incertezze. “È da una settimana che hai deciso che tu sei la mediocrità. Non è vero”, ha esclamato la De Filippi. Vedendo l’allievo di Lorella Cuccarini in seria difficoltà, la presentatrice ha poi deciso di fermare la registrazione e andare in pubblicità, così da dare al giovane romagnolo il tempo di riprendersi.