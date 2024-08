Elodie e Iannone, crisi? Compleanno di lui, reazione esplosiva di lei

Si è mormorato di un periodo di crisi nei giorni scorsi tra Elodie Di Patrizie e Andrea Iannone. Il vociferare si è fatto via via rumoroso dopo che è trapelato che la coppia, durante un viaggio a Manchester, ha litigato in aeroporto. Qualche presunto ben informato ha sussurrato che la cantante avrebbe messo addirittura in stand by i progetti matrimoniali che invece sarebbero una priorità per il pilota di Vasto. Dunque? Davvero è un momento difficile per i due piccioncini? Pare di no. Forse qualche problemino c’è stato, ma sarebbe stato superato brillantemente. Questo almeno è ciò che emerge dalle foto postate dalla popstar italo-francese nelle scorse ore. L’ex allieva di Amici ha festeggiato anche su Instagram, con alcune stories incendiarie, il suo amato che il 9 agosto spegne 35 candeline.

Elodie, per omaggiare il compleanno del centauro, ha postato alcuni scatti in cui la si vede felice e affiatata assieme al compagno. Una delle foto è stata assai bollente ed ha catturato la curiosità dei fan: quella in cui la si nota nel letto con Iannone, soltanto con le mutande. Insomma, non c’è alcuna crisi profonda in atto. Oppure, casomai ci sia stata, è stata archiviata. La love story procede a gonfie vele. E chissà che tra non molto i due innamorati non decidano di fare il “grande passo”.

Iannone e il timore di tornare a soffrire per amore

Iannone di recente ha confidato di essere fortemente legato alla fidanzata e che si augura di non dover soffrire per amore come gli è accaduto in passato in due occasioni. Non ha fatto nomi, ma molti hanno creduto che si sia riferito alle rotture avute prima con Belen Rodriguez, poi con Giulia De Lellis, due star con le quali è stato legato sentimentalmente.

Anche Elodie ha alle spalle una storia che le ha dato molto, ma che al contempo le ha provocato non poca sofferenza. Stiamo parlando della relazione allacciata con il collega Marracash. Ora però è tempo di non guardare più indietro, bensì di proiettarsi verso il futuro. E chissà che i fiori d’arancio arriveranno prima o poi…