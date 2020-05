Élite 4, anticipazioni cast: Netflix annuncia l’addio di 5 attori della serie

Élite 4, le prime anticipazioni sul cast della prossima stagione: Carla, Lucrecia, Nadia, Polo e Valerio dicono addio a Las Encinas: l’annuncio di Netflix

Nei mesi scorsi si era parlato del rinnovo della serie spagnola che prevedeva una quarta e quinta stagione: l’indiscrezione era arrivata dalla testata online Bluper, del sito elespanol.com, notizia che ha sicuramente fatto gioire i tantissimi fan di Élite. Ma se Netflix non ha ancora ufficializzato tale notizia, dal profilo ufficiale Instagram della piattaforma streaming arrivano notizie circa il destino di alcuni personaggi fondamentali della serie. Netflix ha condiviso sui social un video dove si può assistere all’ultimo giorno di riprese della terza stagione, andata in onda nel mese di marzo, annunciando l’addio definitivo di cinque attori. Nel cast non ci saranno più gli attori che interpretano Carla (Ester Expósito), Lucrecia (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani), Polo (Álvaro Rico) e Valerio (Jorge López). Per quanto riguarda i primi quattro era abbastanza prevedibile, considerato il modo in cui è terminata la terza stagione: le ragazze sono partite alla volta di New York, mentre Polo è tragicamente deceduto per mano di Lucrecia. La sorpresa è Valerio: nell’ultimo episodio abbiamo visto che lo studente sarebbe dovuto rimanere per occuparsi delle cantine per conto di Carla. Ma, a quanto pare, i fan dovranno fare i conti anche con il suo addio.

Élite 4 si farà: cosa accadrà nella prossima stagione?

Con la morte di Polo si è chiuso il cerchio della trama delle prime tre stagioni. Nell’ultima puntata abbiamo visto che Samu, Guzmán, Ander, Rebe e Omar dovranno ripetere l’ultimo anno a Las Encinas. All’interno della scuola è rimasta anche Cayetana, in qualità di membro del personale di pulizia dell’istituto. Con il recente annuncio di Netflix, è facile ipotizzare che avremo a che fare con nuovi attori che andranno a rimpiazzare quelli uscenti. Dunque assisteremo ad un mix di personaggi che daranno vita a nuove trame? È proprio Carlos Montero, sceneggiatore della serie, a svelare in un’intervista qualche dettaglio in più sul futuro del cast: “Per me è sempre un mix. Portare con te tutti i personaggi può essere un errore, lasciandoli anche tutti. E penso che serie come queste sia facile rinnovarle in modo naturale. Se hai un marchio e un universo potenti, puoi permetterti di avere nuovi personaggi e la serie non ne risentirà”.

Quando esce la quarta stagione?

Ancora non si hanno notizie certe sulla data d’uscita della prossima stagione. Élite 4 vedrà la luce probabilmente nella primavera del 2021, salvo imprevisti. Alcuni rumors avevano dato per certo addirittura l’inserimento della serie nel catalogo di Netflix già dal prossimo autunno. Dobbiamo tener conto, però, della brusca frenata che hanno subito le produzioni televisive a causa del lockdown dovuto all’epidemia da Coronavirus: ad ogni modo, sembra che gli sceneggiatori siano già al lavoro sulle prossime puntate. Per la quarta stagione non si dovrebbe andare oltre l’autunno 2021.