Elite 4: nuovi personaggi e addio Spagna? Parlano gli sceneggiatori

Elite 4 ci sarà? News e spoiler sulla nuova stagione: le ipotesi degli sceneggiatori

Sebbene Netflix non abbia ancora rinnovato ufficialmente Elite per una quarta stagione, si parla già dei personaggi che continueranno a studiare a Las Encinas. Attenzione, però, perché le ultime dichiarazioni degli sceneggiatori alimentano nuovi dubbi. Montero e Madrona hanno, infatti, parlato di un possibile addio alla Spagna, ma anche a un mix tra nuovi e vecchi personaggi. L’ultima puntata del terzo capitolo ha visto uscire di scena protagonisti molto importanti. Stiamo parlando di Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito) e Lucrecia (Danna Paola). Le tre ragazze sono, infatti, partite per l’università, lasciandosi alle spalle gli ultimi anni vissuti nella scuola Las Encinas in Spagna. L’uscita di scena di queste tre protagoniste porta inevitabilmente a pensare a quali personaggi continueranno a far parte della trama. Ma soprattutto ora si inizia a ipotizzare l’arrivo di nuovi alunni nella scuola. Ricordiamo che Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper) e Rebeka (Claudia Salas) dovranno ripetere l’anno per avere il diploma. Oltre loro continuerà a vagare nella scuola anche Cayetana (Georgina Amorós), come donna delle pulizie. Inoltre, nel cast della quarta stagione pare ci sarà anche Valerio (Jorge López). Ora, attraverso un’intervista, i creatori della serie tv spagnola, Carlos Montero e Darío Madrona, rivelano che sarà necessario cercare nuovi personaggi per continuare a girare la serie!

Elite quarta stagione, nuovi e vecchi personaggi: la serie potrebbe addirittura spostarsi dalla Spagna

Arriveranno nuovi personaggi nella quarta stagione di Elite? Molto probabilmente sì. Non c’è ancora la conferma ufficiale da parte di Netlix, ma la storia di Samuel e dei suoi amici dovrebbe avere un seguito. A loro fianco potrebbero esserci dei volti nuovi. A rivelarlo sono gli sceneggiatori della serie, in una nuova intervista su Screenrush, nella quale rivelano come potrebbero iniziare la quarta stagione: “Bene, portando nuovi studenti… Non lo so, non ci sono modi. Ci sono molti modi. C’è un universo”. Non solo, i due creatori fanno presente che ci sono ancora molte storie da raccontare sui personaggi che abbiamo già conosciuto. In un’altra intervista su Fuera de series, Carlos Montero ha poi svelato: “Quando sollevi l’ipotetico caso di una nuova stagione, consideri tutti i tipi di possibilità e poi decidi. Puoi prendere il marchio e portarlo in un altro posto. Abbiamo sempre fatto battute con Elite: Albacete o Elite: Miami”.

Elite 4, Carlos Montero parla di un mix tra nuovi e vecchi personaggi

Se prestiamo attenzione a quest’ultima dichiarazione fatta da Montero, possiamo intuire che la quarta stagione potrebbe spostarsi proprio dalla Spagna! Dunque, in questo caso, il pubblico potrebbe ritrovarsi anche a dire addio a personaggi come Samuel, Guzmán, Rebeka e Ander. E proprio sul rinnovo del cast, il creatore ha dichiarato: “Per me è sempre un mix. Portare con te tutti i personaggi può essere un errore, lasciandoli anche tutti. E penso che serie come queste sia facile rinnovarle in modo naturale. Se hai un marchio e un universo potenti, puoi permetterti di avere nuovi personaggi e la serie non ne risentirà”. Questa rivelazione riesce, invece, a rassicurarci un po’, in quanto Montero parla di un ‘mix’ tra nuovi e vecchi personaggi. Non ci resta che attendere per scoprirlo!