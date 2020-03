Élite 4, prime anticipazioni: trama e cast della prossima stagione

Élite quarta stagione: quando andrà in onda su Netflix, trama e cast

La piattaforma streaming ha annunciato la quarta stagione della serie spagnola due mesi prima dell’uscita della terza stagione, disponibile da venerdì 13 marzo 2020. Lunedì 20 gennaio 2020 è trapelata infatti sui media spagnoli la notizia che Élite è stata rinnovata per una quarta e una quinta stagione da Netflix. Ma quando sarà possibile vedere i prossimi episodi? La data d’uscita vedrà la luce probabilmente nella primavera del 2021, ad un anno dalla stagione precedente, salvo imprevisti. Si perché, nelle ultime ore, sono circolati alcuni rumors che vedrebbero Élite 4 nel catalogo già dal prossimo autunno. Ad ogni modo bisognerà attendere la conferma ufficiale di Netflix. Nel frattempo, andiamo a conoscere quelle che sono le prime anticipazioni della stagione futura.

Quarta stagione: Samu, Guzmán, Ander, Rebe e Omar ripeteranno l’ultimo anno a Las Encinas

Secondo gli avvenimenti dell’ultima puntata di Elite 3, Samu, Guzmán, Ander, Rebe e Omar dovrebbero far parte della prossima stagione della serie spagnola. Ander, dopo aver scoperto che la sua leucemia è in remissione, ammette ad Omar di volerlo al suo fianco: quest’ultimo infatti rinuncia a partire per New York e decide di restare con il fidanzato. Valerio è rimasto per occuparsi delle cantine per conto di Carla e Cayetana è rimasta all’istituto in qualità di membro del personale di pulizia. Non sappiamo ancora quali sono le vicende che coinvolgeranno gli studenti rimasti a Las Encinas: con la morte di Polo si è effettivamente chiuso il cerchio della trama delle prime tre stagioni. In seguito il probabile cast dei prossimi episodi di Élite.

Élite 4, il cast

La serie è stata rinnovata non solo per la quarta stagione, ma anche per la quinta. Stando all’evolversi degli eventi della terza stagione, potrebbero tornare a interpretare i loro personaggi Itzán Escamilla (Samu), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), e Claudia Salas (Rebe). Con molta probabilità ci saranno anche Georgina Amorós (Cayetana) e Jorge López (Valerio). Ancora incerto invece il ritorno di Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia) e Danna Paola (Lucrecia), partite alla volta di New York.