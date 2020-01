Elite, quarta e quinta stagione si faranno: l’indiscrezione

Elite, Netflix dà il via alla quarta e alla quinta stagione: l’indiscrezione arriva dalla Spagna

Netflix ha dato il via alla quarta e quinta stagione di Elite. Ad annunciarlo è la testata online Bluper, del sito elespanol.com. Secondo questa indiscrezione, che non potrà non far felice i numerosi fan che seguono la serie spagnola, la piattaforma streaming darà vita a sedici nuovi capitoli consecutivi nei prossimi mesi. Solo qualche giorno fa, l’attore Jorge López, interprete di Valerio, ha rivelato in un’intervista con Esquire che lui non avrebbe proseguito oltre la terza stagione. In questo modo, aveva fatto credere un po’ a tutti che la prossima avrebbe rappresentato l’ultimo capitolo della storia. Invece, sembra proprio che i telespettatori continueranno ad assistere agli episodi della quarta e della quinta stagione. La serie creata da Carlos Montero e Darío Madrona inizierà le sue riprese già nel corso delle prossime puntate. Una gran bella notizia per il pubblico che segue le vicende di Lucrecia, Carla, Guzmán, Itzan, Nadia e degli altri ragazzi protagonisti.

Elite 4 e 5: la serie tv spagnola ha ancora un lungo futuro dopo la terza stagione

La quarta e la quinta stagione di Elite ci saranno, almeno secondo quanto ha appreso Bluper. I sedici episodi verranno registrati in modo continuo, esattamente come accaduto per la seconda e la terza stagione. Vogliamo precisare che non c’è stato alcun annuncio diretto da parte di Netflix riguardante questa notizia. Il portale spagnolo è, però, certo della notizia. Si pensa che il quarto capitolo verrà annunciato dalla nota piattaforma streaming durante la presentazione della terza stagione. Ricordiamo che la nuova stagione andrà in onda dal prossimo mese di marzo. Dunque, non ci resta che attendere prima di leggere l’ufficiale annuncio da parte di Netflix.

Elite 3 anticipazioni: grande attesa per i nuovi episodi dopo il finale della seconda stagione

Intanto, i telespettatori si preparano ad accogliere la terza stagione di Elite. Dopo La casa de papel e The Witcher, è la terza serie più popolare in Spagna e tornerà sicuramente con grandi novità. Sono diversi i punti lasciati in sospeso durante il finale del secondo capitolo, che visto finalmente uscire allo scoperto l’identità del vero assassino di Marina.