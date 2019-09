Elite 3 anticipazioni: quale futuro per Nadia e Guzmán? I fan sperano

Elite 3 anticipazioni: ci sarà un futuro per Nadia e Guzmán? I fan sperano dopo le foto dal set

La terza stagione di Elite si farà. La notizia era arrivata direttamente dalla Spagna il giorno della presentazione degli episodi della seconda stagione. Su Netflix, Elite 2 è arrivata da poco (lo scorso 6 settembre) ma le notizie sul rinnovo si stanno susseguendo una dopo l’altra. Per ora conosciamo poche anticipazioni sulla trama ma chi ha visto la seconda stagione saprà bene che i giochi di potere all’interno de Las Encinas aumenteranno e nuove alleanze potrebbero stupire. I rapporti all’interno della scuola frequentata da 16 enni particolarmente ricchi sono già cambiati: Samu si è avvicinato pericolosamente a Carla (che sembra provare qualcosa per lui), Guzmán ha lasciato Lu per Nadia e l’amicizia tra Polo, Ander e lo stesso Guzmán ha vissuto una sferzata inaspettata, e tutto per colpa della morte di Marina avvenuta proprio per mano di Polo. I fan della serie però si sono particolarmente affezionati alla storia quasi impossibile tra il giovane Nunier Osuna e la bella quanto complicata palestinese.

Anticipazioni Elite 3: Nadia riuscirà a superare la sue paure?

I sentimenti provati da Nadia e Guzmán erano già chiari nella prima stagione di Elite, ma è stato nella seconda che il loro rapporto ha avuto un cambiamento repentino. I due infatti hanno ceduto e senza problemi alle proprie emozioni. Lo zampino di Valerio poi ha rovinato tutto e Nadia è tornata dalla sua famiglia, incatenata nelle dure regole della religione mussulmana e nel rapporto con il padre. La storia tra i due giovani però potrebbe finalmente iniziare e senza troppi problemi, ad aumentare le speranze dei fan sono alcune foto scattate da una rivista spagnola e prontamente finite sui social. Nelle immagini, prese direttamente dal set della terza stagione (le cui riprese sono già iniziate) si vedono baci appassionati tra Nadia e Guzmán. Il pubblico vedrà finalmente l’inizio di una storia alla luce del sole?

Elite 3: cosa dobbiamo aspettarci della nuova stagione

Nella prossima stagione di Elite continuerà senza dubbi la lotta contro Polo; Samu, Guzmán e gli altri si alleeranno contro il ragazzo per incriminarlo per la morte di Marina. Un piccolo dettaglio però potrebbe sfuggire a tutti: l’arma del delitto è nelle mani di Cayetana. Riusciranno a capire che la nuova arrivata a Las Encinas sta aiutando Polo a non finire in carcere?