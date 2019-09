Elite 3 stagione si farà: le anticipazioni e quando esce

Elite 3 si farà! Tutte le anticipazioni e i possibili scenari sulla trama

Dopo Tredici e La Casa di Carta, un’altra serie originale Netflix sta conquistando il pubblico. Si tratta di Elite, la storia tutta iberica che riguarda gli studenti de Las Encinas, la scuola frequentata da 16 enni ricchi e altolocati. Dopo la prima stagione in cui abbiamo assistito alla morte di Marina (María Pedraza) a causa di Polo (Álvaro Rico) coperto da Carla (Ester Expósito) e Christian (Miguel Herrán); nella seconda stagione invece la trama si è fatta più contorta ed ha visto la scomparsa di Samuel (Itzan Escamilla). Solo nella puntata finale abbiamo saputo tutta la verità su questa scomparsa misteriosa, capendo dunque che tutto era nei piani di Samu e di Guzmán (Miguel Bernardeau), fratello di Marina. Se abbiamo avuto la speranza che la polizia potesse arrestare finalmente Polo e chiudere una volta per tutte il cerchio sulla morte di Maria, la trama è cambiata di nuovo. Questa volta Polo è stato aiutato da Cayetana, una dei nuovi arrivati a Las Encinas.

Elite 3: le anticipazioni, cosa succederà tra Carla e Samu? E Nadia e Guzmán?

La seconda stagione di Elite è uscita da poco su Netflix, ma la notizia del rinnovo della terza stagione è già arrivata. Chi ha visto le 8 puntate della serie avrà capito benissimo che una vera fine non c’è stata. La scena finale infatti spalanca le porte a nuovi possibili scenari per la terza stagione. La polizia, Samu e Guzmán non sono riusciti ad accusare Polo per la tragica scomparsa di Marina, anche se tutti ora sanno la verità. Anticipazioni sulla trama non sono ancora trapelate e per questo possiamo fare solo delle ipotesi. I giochi di potere non sono ancora finiti a Las Encinas e nella terza stagione vedremo sicuramente il legame che si fortificherà tra Caye e Polo, già legati da un segreto. La nuova ragazza del giovane, infatti, ha recuperato l’arma del delitto, il trofeo, utilizzato per uccidere Marina. Nella terza stagione, dunque, non finirà la guerra di Samu contro Polo, e questa volta avrà un nuovo alleato, Guzmán. Ma cosa succederà tra Carla e Samu? La loro relazione era iniziata con un obiettivo importante ma poi entrambi hanno iniziato a provare qualcosa, si fidanzeranno? La medesima situazione è vissuta anche da Nadia e Guzmán. Riuscirà la giovane musulmana a far valere i suoi sentimenti e metter da parte tutte le paure?

Il cast di Elite 3: ecco chi tornerà

Il cast di Elite per la terza stagione dovrebbe rimanere invariato. Oltre ai protagonisti già lungamente ricordati, ci saranno anche Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper), Lu (Danna Paola), ma due quesiti sono ancora aperti. Anche Nano (Jaime Llorente) e Christian torneranno di nuovo in scena? L’allontanamento di Nano dalla città sembrava essere un addio, ma le cose potrebbero ribaltarsi clamorosamente. E lo stesso vale per il povero Christian, spedito in Svizzera in una clinica dopo il temendo incidente dei primi episodi della seconda stagione.

Quando esce Elite 3?

Oltre a Cayetana (Georgina Amorós), ci sono stati anche altri due new entry nel cast: Valerio (Jorge Lopez) e Rebe (Claudia Salas), che vedremo ancora nella terza stagione. La notizia del rinnovo della nuova stagione era arrivato lo scorso agosto, durante il lancio dei nuovi episodi. Per ora non si conosce la data ufficiale di uscita dei nuovi episodi ma non dovrebbero tardare ad arrivare.