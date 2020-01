Elite 3 data d’uscita, quando escono i nuovi episodi: l’annuncio a sorpresa

Quando esce Elite 3? I nuovi episodi in arrivo molto presto: dove eravamo rimasti

Gli studenti de Las Encinas stanno per tornare: la data d’uscita di Elite 3 è stata svelata. I fan pensavano di dover aspettare mesi e mesi prima di scoprire come andrà a finire tra i protagonisti, quando abbiamo ancora in ballo la morte di Marina. Seppure ci sia stata nella prima stagione, la trama per certi versi si sviluppa ancora intorno a quell’evento visto che il colpevole non è stato ancora arrestato. A uccidere Marina è stato Polo, come ormai sappiamo benissimo, ma è riuscito a farla franca prima perché protetto da Carla e poi con il colpo di scena finale della seconda stagione.

Elite 3 nuovi episodi, la data d’uscita svelata a sorpresa a pochi mesi dalla seconda stagione

Nella seconda stagione, infatti, Samuel e Guzman si sono alleati e hanno organizzato una finta scomparsa del primo. Sono riusciti a far venire a galla tutti i sospetti su Polo, e nelle scene finali il suo arresto sembrava ormai prossimo. Invece no, perché Polo ha trovato una nuova alleata: Cayetana, la ragazza che si è finta ricca e si è inventata una vita per sentirsi parte dell’alta società. Proprio lei ha deciso di aiutare Polo e facendo sparire l’unica prova che potrebbe incastrare il ragazzo, recuperandola su un fondale. E tra poche settimane avremo modo di sapere come andrà a finire e se Polo verrà arrestato o riuscirà a farla franca ancora una volta.

Elite 3 data d’uscita, ecco quando arrivano i nuovi episodi su Netflix

Nella terza stagione di Elite vedremo di sicuro Polo e Cayetana contro tutti gli altri ragazzi e un’alleanza tutta nuova, Samuel e Guzman. Ma soprattutto scopriremo come andrà a finire tra Samuel e Carla come tra Nadia e Guzman, che continuano a trovare ostacoli al loro amore. Quando scopriremo tutto questo? Molto presto: la data d’uscita di Elite 3 è marzo 2020. Il giorno preciso al momento non è stato svelato, ma seguiranno di sicuro ulteriori anticipazioni.