Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi lite: ora parla Chiofalo

Continua a far discutere la lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, avvenuta dietro le quinte della nuova edizione di Scherzi a parte. Dopo le dichiarazioni delle dirette interessate -che sono del tutto in contrapposizione- spuntano le parole di Francesco Chiofalo, l’ex fidanzato di Antonella. Il ragazzo, ex partecipante di Temptation Island conosciuto ai più con il nome di Lenticchio, ha confermato la versione della Fiordelisi.

Francesco Chiofalo, nuovo tronista di Uomini e Donne secondo le ultime indiscrezioni, ha fatto sapere:

“Me lo ha raccontato Antonella la sera stessa che è successa questa cosa perché comunque noi siamo in buoni rapporti. Io le voglio bene e lei pure, ogni tanto capita di sentirsi e quindi mi ha raccontato l’accaduto, quello che è successo… “

Il personal trainer e influencer romano ha aggiunto:

“Preferisco non esprimermi in merito a questa situazione perché sono liti tra donne, sono cose tra loro e non mi va neanche di mettere altra benzina sul fuoco, quindi… Vi voglio bene ma lasciatemi fuori da ste cose, non ne voglio sapere niente!”

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo sono state però smentite da Stefano, il padre di Antonella Fiordelisi. Sotto il post Instagram di Giuseppe Porro che riportava la notizia il signore ha smentito Lenticchio, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto:

“Sono allucinazioni. Mia figlia non lo sente da oltre quattro mesi. Ma se lui è più contento nell’immaginarsi queste cose… ben vengano”

Nessun ulteriore commento da parte di Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci. La spadista e modella di Salerno ha amato Francesco Chiofalo per circa due anni. La scorsa primavera ha però mollato il 32enne ed è andata a vivere da sola a Milano. Nel passato amoroso di Antonella anche un flirt con Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez.

Perché hanno litigato Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi sono state protagoniste di una puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, che tornerà in onda su Canale 5 con Enrico Papi. Dietro le quinte della registrazione ci sarebbe stato un duro scontro tra le due, cominciato con presunte accuse e insulti da parte della Gregoraci che non avrebbe apprezzato alcuni like di Briatore ad Antonella.

La Fiordelisi, che non ha mai nascosto la propria stima per la collega più grande, si è sfogata su Instagram dichiarandosi amareggiata e schifata dalla situazione. A Casa Chi ha poi ammesso che EliGreg l’avrebbe attaccata per uno scambio di “segui” e “like” su Instagram con Flavio Briatore.

Versione smentita da Elisabetta Gregoraci: a Il Punto Z la soubrette calabrese ha ribadito di non aver litigato con nessuno e di non essere interessata a parlare di questa situazione.

A Il Punto Z il padrone di casa Tommaso Zorzi ha usato parole poco carine nei confronti di Antonella Fiordelisi, che è sbottata su Instagram.