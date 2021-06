Antonella Fiordelisi ha confermato a Casa Chi la lite con Elisabetta Gregoraci, avvenuta qualche giorno fa dietro le quinte di un nuovo programma Mediaset. Dopo lo sfogo su Instagram, nel quale si è detta amareggiata e schifata, la spadista e modella 23enne ha raccontato tutto per filo e per segno.

Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo detto Lenticchio, ha raccontato di aver subito insulti e minacce da parte di Elisabetta Gregoraci. Antonella ha ammesso di aver subito una forte pressione psicologica che non si aspettava e che l’ha ferita parecchio.

La Fiordelisi ha chiarito:

“Con estrema sincerità, io non ho mai rilasciato interviste, non ho mai parlato di questa situazione, ma ci hanno pensato gli articoli di giornale. Questo perché non eravamo solo io e lei, c’erano delle persone che avevano assistito a queste cose. In quel momento ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita sotto pressione, senza però fare i nomi e poi automaticamente si era capita la situazione”

A quanto pare Elisabetta Gregoraci non ha digerito uno scambio di like tra Antonella Fiordelisi e l’ex marito Flavio Briatore, al quale è legata ancora per via del figlio Nathan che oggi ha undici anni. La Fiordelisi ha aggiunto:

“Tutto questo è scaturito principalmente per un ‘segui’ o dei ‘like’ da parte dell’ex marito. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti, delle pressioni psicologiche pesanti, quindi in quel momento sono stata molto impulsiva”

Diversa la versione dei fatti fornita da Elisabetta Gregoraci. In collegamento a Il Punto Z di Tommaso Zorzi, in onda su Mediasetplay, la 41enne ha ribadito di non aver litigato con nessuno:

“Ricordo con chi ho litigato e non ho litigato con nessuna Antonella Fiordelisi. Non è assolutamente vero. Non voglio parlare di queste cose”

È chiaro dunque che qualcuno sta mentendo: chi dice la verità tra Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci? Silenzio stampa, invece, da parte di Flavio Briatore, tirato ancora una volta in ballo nelle diatribe dell’ex moglie. Questa situazione ricorda molto quanto accaduto al Grande Fratello Vip tra la Gregoraci e Giulia Salemi.

Nella Casa più spiata d’Italia l’influencer italo-persiana era stata accusata da Elisabetta di cercare determinati favori da Flavio Briatore in vacanza in Costa Smeralda. Una faccenda che ha infastidito parecchio la Gregoraci, che senza timore ha parlato a cuore aperto della problematica sollevando un vero e proprio polverone.

Dopo quello scontro Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci non hanno mantenuto alcun rapporto così come la soubrette calabrese ha tagliato i ponti con Pierpaolo Pretelli. Il flirt sbocciato tra i due nel bunker di Cinecittà non è mai sbocciato in una relazione d’amore.

Archiviato il programma di Canale 5 Elisabetta Gregoraci ha mantenuto rapporti solo con alcuni gieffini come: Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Matilde Brandi, Francesco Oppini, Stefania Orlando.