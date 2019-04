Elisabetta Gregoraci: addio a Made in Sud in diretta, torna Fastidio

Made in Sud: Elisabetta Gregoraci annuncia l’addio in diretta (“101 puntate in otto anni, continuerò in Rai”); è tornato Gino Fastidio dopo la lite con la conduttrice

Elisabetta Gregoraci dice addio a Made in Sud dopo aver preso parte a ben 101 puntate in otto anni dello show comico di Rai 2. La notizia era trapelata qualche giorno fa ed è stata annunciata dall’ex moglie di Flavio Briatore anche durante la diretta andata in onda lunedì 15 aprile. La Gregoraci se ne va e torna Gino Fastidio, il comico che nei giorni scorsi ebbe una lite proprio con la showgirl. Dopo lo spiacevole episodio alcuni rumors volevano il cabarettista messo fuori dal programma, ma è stata la stessa Gregoraci prima di tutti e sempre nei giorni scorsi a smentire tale ipotesi. E infatti Gino è tornato, esibendosi poco prima che la showgirl annunciasse l’addio.

L’annuncio di Elisabetta: “Ho fatto 101 puntate, otto anni con questa grande famiglia e quindi grazie a tutta la squadra di Made in Sud”

“Questa per me è l’ultima puntata di Made in Sud perché avevo preso impegni precedentemente. Continuerò in Rai e con molte altre cose”, ha esordito Elisabetta, confermando quanto dichiarato nei giorni scorsi. Poi ha aggiunto: “Ho fatto 101 puntate, otto anni con questa grande famiglia e quindi grazie a tutta la squadra di Made in Sud. E grazie al pubblico che ci ha premiato in questi otto anni. Grazie per il vostro affetto”. Immediato l’applauso dei presenti in sala e il saluto alla conduttrice da parte di Biagio Izzo, Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Gino Fastidio e Elisabetta Gregoraci, il caso

“Non stava bene“, aveva detto la Gregoraci a proposito dell’aggressione di Gino Fastidio dei giorni scorsi. “Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava, dicendo parolacce. Lo ha fatto anche con altre persone“, aveva proseguito su Instagram. La conduttrice aveva poi smentito che fosse stato un problema personale con lei. Il caso è comunque rientrato definitivamente quando Gino ha portato le sue scuse, con tanto di rosa, all’ex moglie di Briatore, che ha avuto dolci e distensive parole nei confronti del comico.