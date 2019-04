Perché Elisabetta Gregoraci ha lasciato Made in Sud dopo il 15 aprile 2019

Ultima puntata di Made in Sud per Elisabetta Gregoraci. La soubrette ha annunciato su Instagram che quella di lunedì 15 aprile 2019 sarà l’ultima volta negli studi Rai di Napoli. Il motivo? L’azienda aveva predisposto sette puntate dello show comico ma dopo il successo di questa edizione il programma è stato allungato di tre puntate. Tralasciando la replica di lunedì di Pasquetta, ovvero il 22 aprile, la trasmissione andrà in onda quindi pure lunedì 29 maggio, lunedì 6 maggio e lunedì 13 maggio. Ma dovrà fare a meno della Gregoraci che quest’anno, per precedenti impegni lavorativi, si è dovuta accontentare del ruolo di guest star, lasciando la conduzione in mano a Fatima Trotta e Stefano De Martino.

Elisabetta Gregoraci lascia la tv per dedicarsi al cinema

“In questa nuova edizione avrò un ruolo che mi è stato proprio cucito addosso. Parteciperò a tutte le sette puntate con un ruolo diverso. La Rai mi ha fortemente voluta sebbene avessi già preso altri impegni: ho un film in uscita con Mimmo Calopresti a cui tengo molto ma che ha richiesto e richiede ancora un bell’impegno in termini di tempo”, aveva dichiarato a Oggi Elisabetta Gregoraci alla vigilia della nuova edizione di Made in Sud. Un’edizione che è stata un vero e proprio successo, nonostante la spietata concorrenza: da un lato le fiction di Rai Uno, dall’altro i reality show di Canale 5. La Gregoraci, così come tutti gli altri protagonisti, non si aspettava un allungamento del format e così dovrà rinunciare, a malincuore, a prendere parte alle ultime tre puntate. Dopo l’addio a Made in Sud la calabrese tornerà al cinema, dove è impegnata con la realizzazione di nuovi film.

Elisabetta Gregoraci: Made in Sud è diventata una famiglia

“A Made in Sud mi sembra di stare come in famiglia. Persino mio figlio, che mi vede da casa quando sono in diretta da Napoli, mi dice che quel programma sembra fatto apposta per me. Qualche volta, però, Nathan Falco mi critica anche”, ha confidato di recente Elisabetta Gregoraci.