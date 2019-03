Elisabetta Gregoraci troppo scollata a Made in Sud: il figlio la sgrida

Elisabetta Gregoraci vestito a Made in Sud: il rimprovero del figlio

Elisabetta Gregoraci ha un legame speciale con Nathan Falco, il figlio avuto otto anni fa dall’ex marito Flavio Briatore. Il bambino segue molto il lavoro della madre e non si perde neppure una puntata di Made in Sud, lo show di Rai Due che la calabrese conduce da tempo. In realtà quest’anno la Gregoraci ha solo il ruolo di ospite speciale: a causa dei suoi impegni cinematografici si è dovuto accontentare di uno spazio marginale. Nonostante questo Elisabetta è molto felice: è orgogliosa di poter fare ancora parte di uno show che sta ricevendo tanti consensi e critiche positive. “A Made in Sud mi sembra di stare come in famiglia. Persino mio figlio, che mi vede da casa quando sono in diretta da Napoli, mi dice che quel programma sembra fatto apposta per me. Qualche volta, però, Nathan Falco mi critica anche”, ha ammesso la showgirl al settimanale Di Più.

Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan Falco

“Quando mi vede con un abito un po’ scollato mi sgrida. È accaduto qualche giorno fa. Dopo la diretta ho preso il telefono che avevo lasciato in camerino e ho visto un suo messaggio vocale. L’ho ascoltato: “Mamma, così scollata…ma anche no, eh”. Ho sorriso. In fondo ogni bambino in qualche modo è geloso della propria mamma”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci: il divorzio da Briatore è ufficiale

Intanto nelle scorse settimane è stato ufficializzato il divorzio tra la Gregoraci e Briatore. Da mesi si parla di una nuova relazione per Elisabetta ma, secondo quanto dichiarato da Alfonso Signorini, la conduttrice non potrà parlarne per via di un contratto stipulato con l’ex marito.