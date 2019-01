Elisabetta Gregoraci nuovo fidanzato, l’accordo con Briatore: Signorini svela tutto

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato: spunta l’accordo post divorzio con Flavio Briatore

Continua a far discutere la separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ormai è passato del tempo eppure il divorzio tra i due è ancora argomento di gossip nei salotti tv. A CR4-La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha svelato di un accordo post matrimoniale tra la soubrette calabrese e l’imprenditore. Stando a quanto rivelato dal direttore di Chi, la Gregoraci e Briatore avrebbero stipulato un contratto che vieta alla conduttrice di farsi vedere sui giornali con altri uomini. “Briatore ha imposto che per tre anni dopo la separazione lei non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo sennò deve pagare delle pene salatissime”, ha assicurato il giornalista di costume.

Elisabetta Gregoraci non si è mai mostrata pubblicamente con Francesco

Da mesi si parla di una liason tra Elisabetta Gregoraci e Francesco, un imprenditore conosciuto per lavoro. I due sono stati pizzicati in più di un’occasione insieme ma mai in atteggiamenti teneri e facilmente equivocabili. Inoltre la Gregoraci non ha mai parlato di questa relazione, continuando a mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera sentimentale. Nell’ultima intervista rilasciata a Vieni da me, ad esempio, la modella si è detta pronta ad avere altri figli ma non ha fatto chiarezza sulla sua vita privata.v

In che rapporti sono rimasti Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

“Briatore? È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”, ha dichiarato di recente Elisabetta Gregoraci.