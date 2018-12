Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Briatore e le parole sul nuovo amore

In che rapporti sono oggi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

È passato un anno dalla separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Una separazione arrivata dopo numerose voci di crisi e malumori tra i due. Oggi in che rapporto sono i due ex coniugi, che hanno un figlio di 8 anni? La Gregoraci e Briatore hanno mantenuto un buon legame proprio per il bene di Nathan Falco, che sta crescendo con la presenza di entrambi i genitori. “Briatore? È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”, ha confidato la soubrette al settimanale Chi.

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Francesco

Se di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci parla tranquillamente a un anno dalla separazione, diversa è la situazione sul suo nuovo fidanzato. Da mesi l’ex conduttrice di Made in Sud frequenta Francesco, un imprenditore emiliano conosciuto grazie al suo lavoro di modella. La storia, nonostante le numerose foto dei paparazzi, non è mai stata ufficializzata. E la Gregoraci continua a tenere la bocca cucita sull’argomento. Nell’ultima intervista per la rivista diretta da Alfonso Signorini, la 38enne si è limitata a dire: “Una vita senza amore che vita sarebbe?”.

Elisabetta Gregoraci continua la carriera da attrice

In attesa di saperne di più, Elisabetta Gregoraci continua a lavorare come attrice. Dopo il ruolo di Mata Hari, ha ottenuto una parte in Via dall’Aspromonte, il nuovo film di Mimmo Calopresti. “Mi piace molto recitare. Mi dispiace che l’interesse sia sempre rivolto al gossip”, ha ammesso la calabrese.