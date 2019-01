Elisabetta Gregoraci piange a Vieni da me e poi svela: “Metto il cuore in ogni cosa”

Elisabetta Gregoraci in lacrime a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo

Elisabetta Gregoraci è tornata in tv, per un’intervista a Vieni da me. Nel programma di Caterina Balivo la showgirl ha raccontato aspetti intimi e mai svelati della sua vita privata. E tra un aneddoto e una confessione non è riuscita a trattenere le lacrime. In particolare la Gregoraci si è commossa mentre parlava della madre, scomparsa anni fa per colpa di un tumore. “Era una donna meravigliosa, la mia migliore amica. Sempre positiva, nonostante la malattia. Sempre elegante, con la camicia bianca e la collana di perle. È la donna più importante della mia vita. Ho sofferto tanto, forse mia sorella minore di più. Marzia si doveva sposare il 15 luglio e mia madre è morta il 29 giugno. Qualche anno prima della sua scomparsa era stata al mio matrimonio ed era molto felice per me”, ha confidato Elisabetta. “Mi dispiace molto per i nipotini che non hanno potuto conoscerla. Io ogni giorno parlo di mia madre a mio figlio”, ha aggiunto la Gregoraci, riferendosi a Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore, e ai due figli di Marzia.

Elisabetta Gregoraci è una mamma ansiosa per Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci è una mamma piuttosto ansiosa. “Mio figlio è un maschietto, non sta mai fermo. Gli faccio mettere le ginocchiere per sicurezza”, ha ammesso la conduttrice calabrese, che è molto legata al figlio. Tanto che, nonostante la separazione da Flavio Briatore, ha scelto di restare a vivere a Montecarlo per non creare problemi al bambino, che oggi ha 8 anni. “Un secondo figlio? A me piacciono molto i bambini. Nathan, però, fino a poco tempo fa mi diceva che voleva restare figlio unico. Ma da quando è nata la seconda cuginetta ha cambiato idea. Quindi vedremo, mi piacerebbe diventare di nuovo mamma”, ha spiegato l’attrice.

Elisabetta Gregoraci: la scelta su ex marito e nuovo fidanzato

A Vieni da me Elisabetta Gregoraci non ha detto nulla sull’ex marito Flavio Briatore (con il quale ha buoni rapporti) e sul nuovo fidanzato Francesco. “Io metto il cuore in ogni cosa, spero che questo cuore mi porti lontano”, ha fatto sapere la 38enne.