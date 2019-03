Elisabetta Gregoraci e Briatore, firmati i documenti del divorzio: è ufficiale

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più marito e moglie, è ufficiale: i due hanno firmato i documenti per il divorzio

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più marito e moglie: è ufficiale. I due, pizzicati dai fotografi di Chi, si sono già mossi per firmare i documenti del divorzio. Le foto pubblicate dal settimanale sono infatti relative al giorno in cui si sono incontrati (insieme ai loro rispettivi avvocati) per ufficializzare – anche su carta – la fine del loro matrimonio. Entrambi, come molti sapranno, sono comunque riusciti a mantenere un buon rapporto dopo la separazione. Sia la Gregoraci che Briatore hanno molto a cuore la serenità di Nathan Falco e, proprio per questo motivo, si sono sempre dimostrati dei bravissimi genitori interessati solo al quieto vivere del figlio (prima, durante e dopo la separazione).

Elisabetta Gregoraci divorzia con Flavio Briatore: Alfonso Signorini svela gli accordi presi dopo la separazione

Alfonso Signorini, qualche settimana fa, ospite a CR4-La Repubblica delle Donne, da Chiambretti ha dichiarato: “Briatore ha imposto che per tre anni dopo la separazione la Gregoraci non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo sennò deve pagare delle pene salatissime”. Oggi, comunque, sul settimanale Chi è stato scritto che alla Gregoraci, da quanto stabilito dai documenti del divorzio, “Resteranno alcuni benefit non di poco conto per la crescita e le necessità quotidiane del figlio Nathan Falco”.

Elisabetta Gregoraci pronta per un altro figlio: la rivelazione

Elisabetta Gregoraci, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, pur non svelando molto della sua vita privata, si è detta pronta ad avere un altro figlio dopo Nathan Falco. “A me piacciono molto i bambini” ha dichiarato “Nathan, però, fino a poco tempo fa mi diceva che voleva restare figlio unico. Ma da quando è nata la seconda cuginetta ha cambiato idea. Quindi vedremo, mi piacerebbe diventare di nuovo mamma”.