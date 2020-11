Elisa Isoardi su Salvini: “Mai stata first lady, non ne ho avuto il tempo”

Elisa Isoardi è stata ospite nella puntata del 9 novembre a Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone in onda su Rai Uno. La conduttrice ha richiesto la presenza della Isoardi per commentare la vittoria di Joe Biden alle elezioni americane.

Durante la chiacchierata, che aveva in quel momento come oggetto l’argomento elezioni Usa, la Bortone ha stuzzicato l’ex conduttrice della Prova del cuoco ricordandole come anche lei, grazie alla sua storia d’amore con Matteo Salvini, avrebbe vissuto, seppur per breve tempo, una sorta di vita da first lady.

A tal proposito l’ex Miss ha risposto di non aver avuto il tempo di fare questo tipo di esperienza poiché la storia con il leader della Lega sarebbe naufragata ben prima della sua nomina a ministro dell’Interno. Sulla vicenda ha dichiarato:

“Praticamente non ricordo niente perché non sono riuscita a salire a Palazzo. Ricordo l’arrivo quando è diventato ministro dell’Interno e poi è andata come è andata”.

Ha proseguito poi dando il suo parere sulla questione first lady: “Non ho mai fatto la vita da first lady, ma deve essere complicata”.

Isoardi: le ultime dichiarazioni sull’ex Matteo Salvini

Di recente Elisa Isoardi non ha esitato a ricordare la storia d’amore con il leader della Lega. Dopo le vicissitudini che li hanno visti protagonisti, sembra che tra i due sia tornato il sereno e che alla conduttrice sia rimasto uno splendido ricordo della storia d’amore vissuta.

Poco dopo il lockdown, infatti, la Isoardi avrebbe dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con il politico: “Io mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda” . Infine, si sarebbe definita single, pronta a iniziare una nuova relazione, possibilmente con qualcuno che gli faccia battere il cuore di nuovo.

Unica pecca del ‘post rapporto’ con l’ex sarebbe, il fatto che troppo spesso viene etichettata come l’ex di Salvini. Una situazione che provoca alla conduttrice non poco fastidio.

La partecipazione a Ballando con le stelle

Elisa Isoardi è impegnata nel programma Ballando con le stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci in onda su Rai Uno tutti i sabati in prima serata. Tuttavia, la partecipazione alla show pare non essere nata sotto una buona stella. Infatti, ha incontrato non poche difficoltà che hanno messo a dura prova la coppia Isoardi-Todaro.

Inizialmente, il partner Raimondo Todaro ha dovuto fare i conti con un intervento per appendicite che ha costretto la coppia ad un break. Successivamente la loro presenza in trasmissione è stata messa in crisi dall’infortunio della compagna, che ha riscontrato un problema alla caviglia.

La tenacia della Isoardi l’ha spinta a provare a ballare ugualmente nel corso delle puntate, pur tuttavia senza successo tanto che la concorrente è stata costretta a fermarsi. L’infortunio è stato provocato dai tanti sforzi fatti nelle prove ma il problema fisico, aveva dichiarato la Isoardi, era legato a una situazione pregressa.

Ad oggi sappiamo qualcosa in più sulle sorti della coppia Isoardi-Todaro circa la loro partecipazione al programma. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia secondo cui il ballerino siciliano e la piemontese abbiano deciso di autoeliminarsi dal programma.

La caviglia di Elisa sembrerebbe non essere riuscita a guarire entro le due settimane di cura e i due avrebbero preso tale decisione per totale rispetto nei confronti degli altri concorrenti. Ma non tutto è perduto. I due starebbero sperando nel ripescaggio che, di consueto, prevede il rientro in gioco poco prima della finale di una delle coppie eliminate.