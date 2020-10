elisa isoardi e raimondo todaro si ritirano da ballando con le stelle

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro lasciano momentaneamente Ballando con le Stelle. La coppia formata dalla presentatrice Rai e dal ballerino ha deciso di non continuare la gara per via dei problemi alla caviglia della piemontese. Un dramma per Elisa che in due settimane non è riuscita a riprendersi completamente.

Per rispetto degli altri concorrenti in gara, Elisa e Raimondo hanno scelto di autoeliminarsi e di tentare poi la strada del ripescaggio insieme alle altre coppie eliminate. Come di consueto, prima della finale, una delle coppie eliminate avrà la possibilità di rientrare in gioco.

Tra i vari eliminati ci saranno pure la Isoardi e Todaro che hanno deciso di abbandonare la trasmissione in attesa di tempi migliori. Una decisione che ha stupito tutti ma che è stata accolta positivamente dalla giuria. In particolare da Selvaggia Lucarelli, che ha osservato la difficoltà nel votare una coreografia a metà.

“Diamo voti per il potenziale ma non per quello che effettivamente fate quindi con questa decisione ci togliete dall’imbarazzo”, ha rimarcato Selvaggia Lucarelli, che ha sempre appoggiato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Indubbiamente una delle coppie più seguite e apprezzate di quest’edizione, anche per via della presunta liaison sentimentale.

Ad oggi le altre coppie eliminate da Ballando con le Stelle sono: Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Antonio Mara Catalani e Tove Villfor, Lina Sastri e Simone Di Pasquale.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme?

Da settimane si parla di un presunto flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Entrambi hanno negato un coinvolgimento amoroso ma l’ex Miss Cinema non ha escluso niente per il futuro.

Del resto Elisa è single da tempo: dopo la chiacchierata liaison con Matteo Salvini ha avuto una relazione con il produttore Alessandro. Raimondo si è invece separato dalla collega Francesca Tocca, professionista di Amici, un anno fa.

A Ballando con le Stelle 2020 la coppia è stata piuttosto sfortunata. Prima dell’infortunio alla caviglia i due hanno dovuto fare i conti con l’intervento d’appendicite del ballerino siciliano.