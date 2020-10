Elisa Isoardi piccata: “Io ex di Salvini? Studiate”. Poi la verità su Todaro

Ci sono alcune etichette dure a morire, soprattutto quelle che alcune persone si portano appresso da relazioni del passato con personaggi noti. In questo momento due donne sotto i riflettori televisivi sono emblema di ciò: Elisabetta Gregoraci, impegnata al GF Vip (lei stessa ha dichiarato in più occasioni di lottare per liberarsi dall’essere considerata soltanto “l’ex moglie di Flavio Briatore”); ed Elisa Isoardi, protagonista a Ballando con le Stelle che tutt’oggi viene spesso appellata come “l’ex di Matteo Salvini”, leader della Lega.

In una intervista rilasciata a I Lunatici (Rai Radio 2), l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha parlato a ruota libera del tema, oltre a fare, per l’ennesima volta, chiarezza sul rapporto condiviso con Raimondo Todaro, suo partner professionale nel programma di Milly Carlucci. Il gossip ha parecchio ricamato, spingendosi a ipotizzare un legame sentimentale che va oltre gli steccati della trasmissione della rete ammiraglia Rai.

Circa l’etichetta relativa alla sua love story passata con il politico milanese ha dichiarato:

“Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di Salvini? Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera nulla”.

Chiuso il capitolo Salvini, si è aperto quello inerente a Todaro e più in generale alla cronaca rosa, nelle cui pagine è finita spesso, ancor prima che partecipasse a Ballando con le Stelle. Il prezzo della notorietà:

“Il gossip fa parte della vita, se si parla di affetto e fiducia ben venga. Meno male che esistono ancora queste cose davanti alle altre. Se (con Raimondo Todaro ndr) siamo una coppia a tutti gli effetti? No, questo lo state dicendo voi. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni, ma che ruotano attorno al ballo, appunto, ho grande rispetto per lui come persona”.

Una risposta che lascia aperte molte possibilità. Da un lato la Isoardi precisa che con il danzatore c’è si un forte legame professionale e umano, dall’altro smentisce chi parla di una love story clandestina in corso. Chissà… in futuro…

Dopotutto i cuori di Elisa e Raimondo sono liberi. Nei mesi scorsi Todaro ha infatti ufficializzato la fine del matrimonio con Francesca Tocca. Poi si è legato a una giovane donna, come dimostrato da Chi Magazine quest’estate. Dopo la calura dei mesi più caldi, però, non c’è stata più alcuna traccia di questa ragazza nella vita del ballerino.

Elisa Isoardi e i problemi alla cavaglia a Ballando con le Stelle

Elisa, recentemente, ha dovuto lottare non poco per proseguire il suo cammino nello show di Rai Uno a causa di un infortunio alla caviglia che a un certo punto ha messo persino in dubbio il suo percorso nel programma. Infortunio dovuto ai tanti sforzi fatti nelle prove, nonostante il problema fisico pregresso. Circa la scelta di non arrendersi e di dare sempre il massimo, anche in condizioni precarie, la conduttrice ha spiegato:

“Sono tenace, sto sempre in tensione, fa parte della mia genetica. A volte vorrei fare troppo, la caviglia è partita perché provavo dalla mattina alla sera e anche oltre. Ora si va avanti con maggiore maturità, non avevo contezza del mio fisico, la caviglia per me serviva per camminare. Ora so una cosa in più”.

Infine I Lunatici sono tornati sul tema gossipparo, chiedendo ad Elisa delucidazioni su una sua vecchia esternazione. Nella fattispecie che cosa volesse intendere quando disse di “spaventare gli uomini”.