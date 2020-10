By

Bufera sul giurato venezuelano per un commento piccante fatto dopo l’ultima esibizione dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco in coppia con il ballerino Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi barcolla ma non molla. La conduttrice Rai è rimasta a Ballando con le Stelle nonostante il recente infortunio alla caviglia. Nei giorni scorsi si è parlato di un presunto ritiro ma la presentatrice non vuole abbandonare la gara, supportata dall’insegnante Raimondo Todaro.

Seppur parecchio limitata nei movimenti Elisa ha fatto il possibile per regalare al pubblico una performance moderna ricca di pathos ed emozione. Obiettivo raggiunto visto che la performance della Isoardi è piaciuta parecchio ai telespettatori.

Un po’ meno la battuta che il giurato del programma Guillermo Mariotto ha rivolto alla concorrente di Milly Carlucci. Una battuta volgare, che ha indignato grande parte degli utenti su Twitter e che qualcuno ha addirittura paragonato a quella fatta da Mario Balotelli a Dayane Mello al Grande Fratello Vip.

Dopo l’ultimo ballo di Raimondo Todaro e Elisa Isoardi Guillermo Mariotto ha dichiarato:

“Quei movimenti sul letto…si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…”

Parole troppo piccanti per tanti telespettatori, che non hanno gradito il comportamento di Mariotto. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha esitato a elogiare la coppia formata da Raimondo Todaro e Elisa Isoardi e a regalare loro un bel dieci.

Attestati di stima pure da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha definito Elisa Isoardi e Raimondo Todaro l’unica coppia vera di questa edizione del varietà di Rai Uno.

Guillermo Mariotto ha litigato con Gilles Rocca

Prima di stuzzicare Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Guillermo Mariotto ha avuto un’accesa discussione con Gilles Rocca nel corso della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020.

Un battibecco piuttosto movimentato che ha portato la padrona di casa Milly Carlucci ad intervenire con una certa fermezza. Sui social il pubblico si è schierato compatto dalla parte di Gilles, che balla in coppia con Lucrezia Lando.

Medical drama per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Decisamente sfortunata la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle 2020. Prima dell’infortunio alla caviglia i due hanno dovuto fare i conti con l’intervento d’appendicite del ballerino siciliano. Tra problemi di salute e prove di danza Elisa e Raimondo hanno messo in stand by la loro presunta love story.