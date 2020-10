Lite Mariotto-Gilles, l’attore si avvicina troppo: Milly costretta a intervenire

Accesa discussione a Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca. Il battibecco tra i due è nato dopo l’ultima esibizione dell’attore e regista. Un sensuale tango con la maestra Lucrezia Lando, tramesso nella sesta puntata del varietà di Rai Uno in onda sabato 24 ottobre 2020.

Una performance che non è piaciuta più di tanto allo stilista venezuelano, che ha giudicato la coreografia del tutto priva di anima e contenuto.

Il 54enne ha espresso il proprio giudizio mentre dava una controllatina al telefono. Un gesto che non è piaciuto più di tanto a Gilles, che è letteralmente sbottato in diretta:

“Guardami, non guardare il telefono. Dici che ti distrai e mezz’ora della trasmissione guardi il telefono. Già stai sbagliando, non ci stai dedicando il tempo che meritiamo”

Mariotto non ha cambiato opinione, come potete vedere nel video più in basso:

“Ma basta, non c’era storia, non era tango quello”

A quel punto Gilles Rocca si è avvicinato al banco dei giurati di Ballando con le Stelle violando di fatto le regole del distanziamento sociale imposto dall’emergenza Coronavirus. Un tentativo che non è piaciuto alla padrona di casa Milly Carlucci, che è prontamente intervenuta.

Non so cosa sia successo… so solo che non meritava 2#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/RKdpWLgX0P — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 24, 2020

Le spiegazioni di Gilles non sono bastate a Guillermo Mariotto che ha rifilato a Rocca e a Lucrezia Lando un sonoro due. Un voto forse troppo basso per una delle coppie più brave di questa edizione, tanto che gli altri giudici si sono lamentati.

Applausi per Gilles Rocca e Lucrezia Lando invece da parte di Ivan Zazzaroni, che sta apprezzando i miglioramenti della coppia e ha gradito l’ultima coreografia.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando stanno insieme?

Lite con Guillermo Mariotto a parte, si parla da giorni di una presunta love story tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando. I due sarebbero stati travolti dalla passione tra una prova e l’altra dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Un gossip al quale i diretti interessati non hanno ancora replicato anche se la situazione è tutt’altro che facile: da oltre dieci anni Gilles è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti.

Pure quest’ultima ha preferito non proferire parola sulla vicenda ma in una recente intervista al settimanale Confidenze ha chiarito di non essere per niente gelosa di Lucrezia, professionista di Ballando dal 2018.

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali.

La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione.