Elisa Isoardi e Matteo Salvini stanno ancora insieme: parola di Signorini

Elisa Isoardi e Salvini non si sono mai lasciati? La rivelazione di Alfonso Signorini

Non è mai finita la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. A esserne sicuro è Alfonso Signorini che, ospite di CR4-La Repubblica delle Donne, ha dichiarato che la conduttrice e il Ministro dell’Interno stanno ancora insieme. A quanto pare i due avrebbero simulato una “pausa mediatica” per allontanarsi dai riflettori e dal mondo del gossip. Ma Elisa e Salvini sono sempre rimasti in contatto, come confermato pure da Federico, l’hair stylist della Isoardi. “Sono tenuto al segreto professionale ma quando Elisa viene da me vedo che messaggia o telefona a Salvini”, ha detto l’esperto di bellezza a Piero Chiambretti. Dichiarazioni anticipate un mese fa da Fabrizio Corona, che ha assicurato che la prima donna de La prova del cuoco è attualmente legata all’esponente della Lega Nord. Sarà davvero così o tra i due è rimasta solo una splendida amicizia?

Le ultime dichiarazioni di Elisa Isoardi a Chi

“Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano. Se sto bene? Sì, siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo…”, ha dichiarato Elisa Isoardi nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi.

Matteo Salvini si professa single in televisione

Salvini, invece, si è detto single in tv. Ospite più volte di Barbara d’Urso ha sempre glissato le domande sulla vita privata. “Sono solo e va bene così”, si è limitato a dire Matteo.