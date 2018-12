Elisa Isoardi e Salvini stanno ancora insieme: la rivelazione di Corona

Fabrizio Corona parla della storia d’amore tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi

Scoop su Matteo Salvini e Elisa Isoardi: il politico e la conduttrice starebbero ancora insieme. A farlo sapere è Fabrizio Corona, intervenuto telefonicamente nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che, contrariamente a quello che si pensa, non è ancora finita la liason tra il Ministro dell’Interno e il nuovo volto de La prova del cuoco. “Stanno ancora insieme. Lì ci sono tutte una serie di gelosie dovute al lavoro che fa lui e alla vita che fa lei: vorrebbe stare più tempo con Salvini ma lui non c’è mai”, ha assicurato l’ex marito di Nina Moric.

Fabrizio Corona: “Salvini è un genio della comunicazione”

“Il 16 dicembre presenterò da Giletti il mio giornale, un mensile online che si chiamerà Corona Magazine, ed il 17 avrò uno scoop strepitoso su Matteo Salvini”, ha aggiunto Corona, tornato di recente single dopo la liason con Asia Argento. Fabrizio ha poi fatto un’osservazione su Salvini e sui suoi modi di fare: “Nella comunicazione è il più bravo. Ha messo quelle persone influenti nei loro campi, così fanno parlare, fanno notizia e comunicazione. Lui mette una foto invece di investire sulla pubblicità: è un grande genio della comunicazione”.

Fabrizio Corona non apprezza il populismo di Salvini

Ma da Fabrizio Corona non mancano critiche nei confronti di Salvini: “Fa solo populismo e non ha contenuti. Troppo facile andare in un campo con la ruspa e farsi la foto oppure annunciare una flat tax e non farla mai. Sono robe troppo scontate”.