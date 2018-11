Asia Argento e Corona si sono lasciati: tutta la verità svelata da Chi

Asia Argento e Corona si sono detti addio, Chi ricostruisce la vicenda e svela i retroscena degli ultimi giorni dell’ormai ex coppia: “Fabrizio ha la testa altrove”

Asia Argento e Corona si sono lasciati. Ciò che aleggiava nell’aria da giorni trova ora conferma lungo le colonne del settimanale Chi (in edicola domani 28 novembre) che ha ricostruito passo per passo la love story, dall’inizio agli ultimi tribolati giorni. Un mese intenso per “la coppia più trasgressiva dello showbiz“, poi “il brusco capolinea”. Eppure tutto era cominciato sotto i migliori auspici: un appuntamento di lavoro che Corona aveva avuto con Asia si era tramutato in passione. Una passione anche ‘rumorosa’ mediaticamente, tanto che la coppia è stata ricercatissima sia dalle riviste rosa, sia dalla tv (ricordiamo le ospitate a “Verissimo”, “La repubblica delle Donne,” “Domenica in”). Poi qualcosa si è rotto…

Corona e Asia, the end: i motivi dell’adio

“Fabrizio ha la testa da un’altra parte – si legge nelle anticipazioni di CHI – i suoi pensieri sono fissi su un nuovo processo che lo attende e le sue attenzioni per Asia diminuiscono con il passare dei giorni. Le telefonate sono sempre meno, i messaggi idem e le dediche sui social praticamente scomparse…”. L’ex re dei paparazzi non riesce più a bilanciare i suoi impegni lavorativi e personali con quelli sentimentali e “le sue assenze molteplici insospettiscono Asia, che corre subito a Milano per capire che cosa stia succedendo. E anche se tra i due quando si incontrano riscatta la passione tra baci e abbracci, Corona non è più lo stesso. Così la Argento percepisce subito che non è più la stessa cosa con Fabrizio, che lui c’è fisicamente, ma non più con la testa e tanto meno col cuore”.

“Durante il viaggio Asia si sfoga con chiunque le capiti a tiro. Nella sua testa con Fabrizio è finita”

Infine arriva la goccia che fa traboccare il vaso: “La doccia fredda arriva quando, invece di trascorrere il resto del tempo insieme, lei torna a Roma e lui non fa nulla per trattenerla.”. L’atto che mette definitivamente la parola fine sulla relazione arriva poco dopo: “Durante il viaggio Asia si sfoga con chiunque le capiti a tiro. Nella sua testa con Fabrizio è finita. Così prende il suo cellulare e fa partire il messaggio d’addio. E poco dopo scrive sul suo profilo Instagram che scende dalla “giostra” lasciandosi alle spalle “una farsa grottesca”. Corona subisce il colpo ed appare sui social in lacrime (ecco spiegato il perché del pianto di pochi giorni fa), lasciandosi cullare dalle note “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante.