Corona in lacrime: già finita con Asia? Il commento di Fabrizio

Corona in lacrime su Instagram: già finita la love story con Asia Argento? Il commento di Fabrizio

Il vulcanico Fabrizio Corona continua a far parlare di sé e della neonata love story che ha intrecciato con Asia Argento. E proprio sulla relazione da poco sbocciata, nella giornata di oggi, qualcuno ha addirittura sentito odore di rottura. A far presagire ciò, sono stati alcuni video postati dallo stesso Corona, che si è ritratto in lacrime mentre ascoltava lo struggente brano “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante. Da qui a pensare che la situazione fosse riconducibile al suo rapporto con l’attrice, per alcuni, il passo è stato breve. Ma cosa c’è di vero? Davvero la love story è già arrivata al capolinea? Corona ha fatto chiarezza, a modo suo.

L’ex re dei paparazzi sulle voci di rottura tra lui ed Asia: “Potere dei media…”

Dunque? C’è davvero aria di burrasca sui neo fidanzati Corona e Asia? Addirittura sono già giunti alla rottura? Nulla di tutto questo. A spiegarlo in modo inequivocabile ci ha pensato il diretto interessato, attraverso il suo profilo Instagram. Tramite una Stories, infatti, Fabrizio ha tolto ogni dubbio, postando il titolo di un sito che riportava la possibile chiusura del rapporto con la Argento e commentando con un ironico “Potere dei media”. In aggiunta al testo ha messo degli emoticon gaudenti, facendosi una grassa risata su quanto riportato dalla testata giornalistica.

Asia Argento: la trattativa per la partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi

Tanto è chiacchierato Corona, tanto è chiacchierata Asia Argento. L’ultima news sull’attrice parla di una considerevole offerta recapitatale dalla produzione de L’Isola dei Famosi. Dunque non voci, ma proposte concrete. A riportare la trattativa in corso è stato Fanpage.it, che ha contattato persone molto vicine al reality le quali hanno confermato che la trasmissione sta facendo il possibile per avere nel cast l’attrice. Al momento non è ancora stato messo nulla per iscritto e non c’è alcuna certezza sulla sua partecipazione. La palla ora passa alla fidanzata di Corona. L’Isola fa per lei o ha altri progetti?