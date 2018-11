Asia Argento all’Isola dei Famosi? Aperta la trattativa: news

Asia Argento all’Isola dei Famosi? Non solo indiscrezioni: sul tavolo c’è un’appetibile offerta, le fonti confermano la trattativa

Asia Argento continua a essere una delle figure dello spettacolo più chiacchierate del Bel Paese. Stavolta, però, non si tratta né di questioni sentimentali (la sua storia con Corona sta facendo molto rumore nel chiacchiericcio rosa nostrano) né di questioni giudiziarie (il rimando è al ‘Caso Jimmy Bennet’). Trattasi di questioni televisive, in particolare trattasi della trasmissione L’Isola dei Famosi. Il suo nome infatti pare essere gettonatissimo, ma ad interessare è che, oltre al vociferio sul suo nome all’interno del toto cast, c’è qualcosa di più. La nota testata Fanpage.it ha fatto sapere che sul tavolo, per la Argento, c’è un’offerta concreta e appetibile recapitatale dalla produzione del reality.

Isola dei Famosi 2019: “Asia Argento potrebbe accettare la generosa offerta”

A confermare l’offerta fatta pervenire alla figlia di Dario Argento sono state fonti vicine a Cologno Monzese. Fanpage.it ha infatti scritto di aver contattato gli ”addetti ai lavori’ prossimi al reality e di aver avuto conferma dell’indiscrezione in circolo già da diversi giorni: il programma sta cercando di accaparrarsi l’attrice per la prossima edizione. “Asia Argento potrebbe accettare la ‘generosa’ offerta della produzione, sarebbe per lei un’occasione ulteriore di mettersi in gioco e consolidare ulteriormente l’attenzione del gossip e della cronaca televisiva”, si legge sulla testata giornalistica.

Il toto nomi del cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi: Giulia De Lellis, Ignazio Moser, Rodrigo Alves…

Asia Argento a parte, altri nomi stimolanti stanno gravitando attorno all’orbita della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. In molti puntano sulla partecipazione degli ex gieffini Giulia De Lellis e Ignazio Moser. Molto quotata è anche la presenza al reality da parte del Ken umano, Rodrigo Alves e da parte della madre della modella Giulia Salemi. Tra i papabili c’è anche la gieffina uscente Daniela Del Secco, meglio conosciuta come la Marchesa d’Aragona. Altro nome assai chiacchierato è quello di Giorgio Manetti, figura familiare al pubblico di Uomini e Donne.