Elisa Isoardi a ruota libera, l’intervista: “Salvini, amore puro”

Elisa Isoardi a ruota libera, l’intervista a Chi: “Salvini, amore puro. La foto a letto? Lui ha reagito così. Natale? In famiglia”

Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini e lo fa lungo le colonne del settimanale Chi (in edicola domani mercoledì 19 dicembre). La conduttrice de La Prova del cuoco durante la chiacchierata si è confidata anche su altre vicende, come la sua esposizione social e le relative critiche a cui ha dovuto far fronte, spiegando che dietro ad alcune sue scelte ci sono significati precisi.“Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano”, spiega Elisa a proposito del suo rapporto con il Ministro dell’Interno. “Se sto bene? Sì, siamo due adulti – aggiunge – Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo…”.

“È una foto poetica e sentimentale. Non ho rovinato niente a nessuno. Il nostro è un amore vero, grande. Cinque anni non sono pochi”

La Isoardi passa a commentare la celebre foto apparsa su Instagram con cui annunciava la chiusura della love story. Lo scatto, visto il forte tasso di intimità (lei e Salvini erano sdraiati a letto), ha sollevato diverse critiche. “Non mi sono pentita di averla pubblicata, infatti, sta ancora lì. Non ho fatto nulla di più o di diverso da quello che si vede. È una foto poetica e sentimentale. Non ho rovinato niente a nessuno. Il nostro è un amore vero, grande. Cinque anni non sono pochi. E io rispetto questo amore e rispetto Matteo sia come uomo sia come politico”. E il leader della Lega come ha reagito allo scatto? “Lui non si è arrabbiato – fa sapere Elisa – È una bellissima foto. L’immagine di un amore”.

Elisa Isoardi: l’angoscia per la zia e le feste di Natale

La Isoradi, circa le critiche social ricevute, svela un altro aneddoto. “Ogni volta che posto qualcosa alcuni riescono a vederci cose assurde, mi è capitato altre volte. Per esempio quando ho pubblicato una preghiera, la preghiera alla Madonna dei Nodi… Ora posso dirlo, era per la grave malattia che aveva colpito mia zia”. La conduttrice prosegue, narrando che quel problema della zia la angosciò parecchio e per questo si rivolse alla Madonna che scioglie i gravi nodi familiari. Ora è tutto a posto. Il Natale si avvicina, con chi lo passerà? “Per le feste andrò in Piemonte con tutta la mia famiglia, sarà un classico Natale con i parenti intorno al fuoco”.