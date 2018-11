Salvini: dolci parole per l’ex fidanzata Elisa Isoardi a Pomeriggio 5

Matteo Salvini torna a parlare di Elisa Isoardi a Pomeriggio 5: le dolci e inaspettate dichiarazioni del vice-premier

Di nuovo ospite da Barbara d’Urso, Matteo Salvini non ha potuto fare a meno di rispondere a qualche domandina sulla sua vita privata. Dopo aver aperto e chiuso con professionalità una grande parentesi dedicata all’attuale situazione politica italiana, il vice-premier e la conduttrice di Pomeriggio 5 hanno spostato la discussione verso cose più leggere. La donna ha citato una delle risposte che Salvini ha dato durante un’intervista rilasciata a Lili Gruber. Il ministro ha infatti confermato di aver svelato di risponde alle domande riguardanti la sua sfera sentimentale solo quando le vengono fatte dalla presentatrice di Canale 5. Non a caso, anche oggi, la d’Urso ha preso la palla al balzo per capire se Matteo e Elisa Isoardi siano tornati o meno insieme. Alla fine, la verità è venuta a galla e a rivelarla è stato il diretto interessato.

Pomeriggio 5, Matteo Salvini e Elisa Isoardi non sono tornati insieme: la verità del vice-premier

Con il sorriso sulle labbra, Matteo Salvini ha chiarito nuovamente la sua attuale vita sentimentale. Il vice-premier non è tornato con la sua ex fidanzata, come invece si era pensato negli scorsi giorni. “Tu lo sai quanto io sia geloso della mia vita privata. Sono single, però chiedo ai giornalisti di lasciare in pace me e farmi fare il ministro e di lasciare in pace Elisa che conduce La Prova del Cuoco e lo fa benissimo.” Insomma, nessun ritorno di fiamma. In ogni caso, nonostante non ci sia stato nessun riavvicinamento, dalle dolci parole di Salvini sembrerebbe esserci ancora moltissimo affetto.

Matteo Salvini parla di Elisa Isoarsi a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso

In molti credevano che Matteo e Elisa fossero tornati insieme a causa di alcune foto che hanno fatto il giro del web. Presenti allo stesso eventi, i due sono stati paparazzi mentre si trovavano allo stesso tavolo a cena. Tra dolci e ammiccanti sguardi si era pensato ad un presunto ritorno di fiamma che però non è arrivato.