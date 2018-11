Matteo Salvini ed Elisa Isoardi: nuovi retroscena sulla cena che li ha riuniti

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme: tutti i retroscena della cena di gala che li ha fatti rincontrare

Qualche giorno fa hanno fatto il giro del web le foto che ritraevano Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme ad una cena di gala. I due, come è già stato detto e scritto, all’evento non si sono presenti in coppia ma sono arrivati separatamente. Lei era lì come presentatrice della serata, mentre il ministro era atteso come ospite. Nuovi dettagli e alcuni interessanti retroscena, però, sono stati svelati solo adesso nell’ultimo numero del settimanale Oggi. Salvini, stando a quanto scritto, era stato invitato ma non tutti si aspettavano che venisse. Il vicepremier, già impegnato al Quirinale, avrebbe però disertato una conferenza stampa con il premier Conte e il vice Luigi Di Maio pur di riuscire a partecipare all’evento dove c’era anche Elisa.

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi seduti l’uno accanto all’altra: ma dopo la cena di gala le strade si dividono

Gli sguardi e i sorrisi complici che si sono scambiati Matteo Salvini ed Elisa Isoardi quella sera sono stati tutti immortalati dai presenti alla cena. Salvini seduto accanto alla Isoardi? Pare che ancora non sia chiaro se l’idea di farlo sedere vicino alla sua ex sia stata il frutto di una sua espressa richiesta o se, invece, sono stati gli organizzatori a piazzarlo lì spontaneamente e all’ultimo momento. Dopo la cena di gala, tuttavia, le strade dei due si sono divise ed ognuno è tornato a casa separatamente. Quelli che speravano in un ritorno di fiamma, dunque, dovranno riporre le loro speranze in un cassetto e fare i conti con la realtà.

Matteo Salvini dimentica Elisa Isoardi con un’altra: ecco chi è la donna con cui è stato avvistato a cena

Qualche settimana fa, sempre su Oggi, erano state fatte delle ipotesi sui motivi della rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Allora, a tal proposito, erano stati tirati in ballo nuovi e presunti flirt. Se l’identità del nuovo/probabile uomo della Isoardi rimanere però un mistero, lo stesso non si può dire di Salvini. La donna misteriosa che, recentemente, è stata vista a cena con Matteo? Sarebbe Annalisa Chirico. Una giornalista nota al pubblico del piccolo schermo per le sue ospitate TV in programmi come Tiki Taka o da Chaimbretti .