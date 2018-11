Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati, il gossip impazza: emergono nuove indiscrezioni sulla fine della loro relazione

Da quando Elisa Isoardi ha comunicato di aver chiuso la sua relazione con Matteo Salvini, giornali e siti di gossip hanno riportato la notizia aggiungendo, di volta in volta, nuovi dettagli alla storia. L’ultimo, per esempio, è stato il settimanale Oggi. Del fatto che Salvini e la Isoardi si siano lasciati due mesi fa, come dichiarato dalla conduttrice, il giornale non sembra esserne tanto convinto. I due, infatti, fino a settembre sarebbero stati visti in più occasioni insieme. Il Ministro, inoltre, avrebbe pure raggiunto Elisa dietro le quinte de La prova del cuoco proprio prima del suo debutto, facendo il tifo per lei e standole vicino. Su Instagram, ha scritto inoltre Oggi, l’ultimo like di lui risale al 30 settembre mentre quello di lei all’11 ottobre.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini perché si sono lasciati? Voci insistenti continuano a parlare di nuovi e presunti flirt

La vera notizia di Oggi, però, non riguarda tanto le tempistiche esatte della fine di questa storia ma, più che altro, i motivi che avrebbero spinto i due a chiudere. Alla base della rottura, secondo quanto riportato dal giornale, una forte gelosia (di entrambi). Elisa Isoardi, inoltre, avrebbe intorno da un po’ “Un tipo che a molti fa storcere il naso”. Matteo Salvini, però, non sarebbe da meno. Quest’ultimo, ha sostenuto il settimanale, oltre a smettere di seguire l’ex fidanzata sui social avrebbe “Iniziato a mettere cuoricini sotto i post di Bianca Guaccero e Bianca Atzei”. La sera prima che Elisa desse l’annuncio della loro separazione, inoltre, sarebbe stato avvistato a cena a Roma con “Un’amica che ha la fama di mangia-uomini”.

Elisa Isoardi conferma la fine della storia con Matteo Salvini: il Ministro replica a Pomeriggio Cinque

Matteo Salvini non si è certo tirato indietro dal dire la sua quando, a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso gli ha detto di fare un commento sulla sua attuale situazione sentimentale. “Sono single” ha ribadito il Ministro “Andrò a dormire serenamente da solo. Mi piace condividere con gli italiani il mio lavoro, momenti della mia vita privata. Ho sempre tutelato la mia privacy per quanto riguarda la mia compagna, i miei figli”.