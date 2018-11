Salvini a Pomeriggio 5, prime dichiarazioni su Elisa Isoardi: la verità

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 parla di Elisa Isoardi: storia d’amore finita

Ospite da Barbara d’Urso nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5, Matteo Salvini si è lasciato andare a delle curiosissime dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. Il vice-premier è finito da pochi giorni al centro dell’attenzione a causa della rottura con la bella Elisa Isoardi. Ad annunciare la fine della relazione tra loro è stata la stessa conduttrice. Il post apparso sul profilo Instagram della donna aveva lasciato tutti a bocca aperta. La nuova padrona di casa de La Prova del Cuoco ha infatti condiviso sui social uno scatto che ritraeva un momento di intimità tra lei e il noto politico. Nelle scorse ore, il diretto interessato sembrava aver risposto indirettamente alla sua ex fidanzata, ma ora le nuove rivelazioni dell’uomo sembrano essere chiaramente rivolte all’amore con la Isoardi e a ciò che si è detto sul web.

Pomeriggio 5, Matteo Salvini e Elisa Isoardi non stanno più insieme: le dichiarazioni a Barbara d’Urso

Dopo aver parlato delle ultimissime novità riguardanti il decreto sulla sicurezza in Italia e sul rapporto con il suo collega Luigi Di Maio, Barbara d’Urso non ha potuto fare a meno di chiede al suo ospite una delucidazione sul suo attuale stato sentimentale. Matteo Salvini non si è sottratto alla domanda e ha cercato di rispondere il più educatamente possibile alla presentatrice di Canale 5. “Andrò a dormire serenamente da solo. Mi piace condividere con gli italiani il mio lavoro, momenti della mia vita privata. Ho sempre tutelato la mia privacy per quanto riguarda la mia compagna, i miei figli. Non comincerò oggi….” , ha confidato il leader della Lega Nord. In ogni caso, con le primissime parole, il vice-premier ha confermato di essere tornato single dopo la rottura con Elisa Isoardi.

Barbara d’Urso ospita Matteo Salvini a Pomeriggio 5: la verità sulla fine dell’amore con la Isoardi

Matteo Salvini è tornato single a dichiararlo è il diretto interessato: “Posso dire una cosa? Non sono sul mercato. Chiusa qua dai. No no, si che sono single, che vuoi che faccia.” L’uomo ha risposto alle domande della conduttrice di Pomeriggio 5 con il sorriso sulle labbra e utilizzando anche molto auto-ironia. Insomma, è ufficialmente chiusa la relazione tra Matteo e la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco. La Isoardi replicherà alle parole del suo ex?! Vedremo.