Elisa Isoardi: la replica su La Prova del Cuoco e il commento su Ivan Bacchi

Elisa Isoardi, la precisazione su La Prova del Cuoco e le parole su Ivan Bacchi: “Contenta per lui”

Elisa Isoardi, dopo un’intensa e chiacchieratissima edizione de La Prova del Cuoco, è stata riconfermata al timone dello storico cooking show di Rai1. Nonostante gli incessanti paragoni con Antonella Clerici e vari cambiamenti in corsa, la giunonica conduttrice è riuscita a dare al programma la sua impronta e sembra voler continuare su questa strada. Infatti è già a lavoro sulla nuova stagione, come testimoniato dal suo profilo Instagram ufficiale dove ha postato uno scatto mentre, concentratissima, lavora in redazione. La Isoardi apporterà nuovi cambiamenti a La Prova Del Cuoco? Le probabilità ci sono tutte. Secondo Tv Blog, infatti, Elisa starebbe lavorando ad alcune importanti novità. Tra queste spicca il ridimensionamento di Ivan Bacchi (spalla destra della conduttrice che ha preso il posto di Andrea Lo Cicero e che dovrebbe approdare a La Vita in Diretta Estate) e la presenza di un noto chef accanto a lei. Dopo la diffusione delle indiscrezioni, celere è giunta la replica della presentatrice che ha voluto dire la sua in merito e chiarire alcuni aspetti.

La Prova del Cuoco, parla Elisa Isoardi: “Non mi sembra che siano queste le novità”

Per quanto riguarda lo chef che potrebbe approdare nel programma culinario si è fatto il nome di Gianfranco Vissani. Al riguardo la Isoardi non spende parole, ma dal suo profilo instagram sulle presunte novità chiarisce: “Non mi sembra che siano queste le novità”. Insomma, l’ex di Matteo Salvini conferma e smentisce nello stesso momento: conferma che ci saranno delle novità, ma smentisce che siano esattamente quelle riportate dal sito. Cosa dobbiamo aspettarci dunque? Tanti i followers e i fan che commentano, ma Elisa Isoardi lascia tutti nella nella suspense, almeno per il momento.

Elisa Isoardi e le parole su Ivan Bacchi: “Sono felice per lui”

Arrivato in corsa nell’ultima edizione de La Prova del Cuoco , quando il programma era già iniziato, Ivan Bacchi ha dato un grosso sostegno alla Isoardi. Gentile e garbato, Bacchi sembra aver conquistato il pubblico femminile della trasmissione e creato una bella sinergia con la conduttrice. Con lui il programma è anche migliorato in termini di ascolto. Così, sulla notizia della sua possibile presenza nella versione estiva de La Vita In Diretta, la Isoardi che ha definito La prova del Cuoco come “La prova del fuoco”, si esprime così: “Sono felice di apprendere di Ivan bacchi alla vita in diretta. Felice per lui perché è un bravo professionista”.