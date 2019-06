La Prova del Cuoco: novità sulla prossima stagione, la Isoardi rivoluziona

La Prova del Cuoco: cosa cambierà nel cooking show di Rai 1 dal prossima settembre?

Ormai non c’è dubbio, Elisa Isoardi tornerà a settembre al timone (per il secondo anno) del cooking show di Rai 1, La Prova del Cuoco. La conduttrice che ha sostituito Antonella Clerici, come ben sappiamo, all’inizio non aveva tanto convinto il pubblico da casa che rimpiangeva la Clerici ma con tutto l’impegno messo è riuscita a sollevare gli ascolti e fatto cambiare idea a molti. Il prossimo settembre, dunque, La Prova del Cuoco tornerà e con tante novità. Ce ne parla TvBlog, e secondo le notizie in loro possesso, la Isoardi sta cercando di apportare importanti cambiamenti che rivoluzioneranno il programma. In primis, è in forse la partecipazione di Ivan Bacchi, ormai divenuto la spalla destra di Elisa nel corso della stagione da poco conclusa.

La Prova del Cuoco: tutte le novità di Elisa Isoardi per la prossima stagione

Nella puntata finale de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi aveva confermato con una semplice frase il suo ritorno nello show: “Ci vediamo a settembre“, e poi aveva promesso: “Passeremo l’estate a lavorare per voi con tante novità“. E sì, le novità ci saranno e anche tante. Il ben informato TvBlog ce ne illustra alcune, partendo dal ruolo ridimensionato di Ivan Bacchi, che inoltre, sembrerebbe essere in trattativa per diventare inviato nella nuova La Vita in Diretta Estate. Ma non solo, si sta pensando di affiancare alla Isoardi uno chef conosciuto dal grande pubblico della tv.

La Prova del Cuoco: chi sarà lo chef che affiancherà ma non metterà in ombra Elisa Isoardi?

Si starebbe pensando a Gianfranco Vissani, che aveva fatto esplodere il gossip sul suo rapporto con la padrona di casa. Per ora però non si hanno conferme, e il team composto da autori e conduttrice sta lavorando sodo. Una nuova stagione de La Prova del Cuoco ci stupirà!