Elisa Isoardi dopo Salvini vicina allo chef Vissani: Alessandro? “Solo amici”

Elisa Isoardi dopo Matteo Salvini ritrova l’amore tra la braccia dello chef Gianfranco Vissani? Il gossip

Il cuore di Elisa Isoardi è tornato a battere per un altro uomo dopo la fine della relazione con il Ministro Matteo Salvini? Diva e Donna, proprio ieri, aveva scritto di un nuovo amore nella vita della conduttrice, cui identità coincideva con quella di Alessandro, un noto produttore “Milionario” e “Con la fama di playboy”. Oggi, però, questa notizia è stata smentita dal settimanale Chi. Nel giornale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, sono state pubblicate degli scatti inediti che vedono di nuovo protagonista la Isoardi in compagnia di un uomo. Lui è il famoso chef Gianfranco Vissani. I due sono amici da tempo ma, nelle immagini magazine, dimostrano una complicità che potrebbe far pensare a qualcosa di più.

Elisa Isoardi fidanzata con lo chef Gianfranco Vissani? Con Alessandro sono “Solo amici”

Le foto di Elisa Isoardi insieme a Gianfranco Vissani, per il momento, non sono abbastanza per confermare il gossip relativo ad un loro possibile flirt. Visti così, infatti, i due potrebbero essere semplicemente due amici che si scambiano affettuosità durante la pausa pranzo. Il settimanale Chi, che su di loro due si è semplicemente limitato ad avanzare delle ipotesi, con convinzione e fermezza ha invece smentito la relazione tra Elisa Isoardi e Alessandro. L’indiscrezione pubblicata ieri da Diva e Donna non è stata avallata dal giornale di Signorini che, in merito al produttore e alla Isoardi ha scritto: “Alessandro? In realtà è un amico di lunga data”.

La prova del cuoco, una sorpresa per Elisa Isoardi: un mazzo di rose per la conduttrice

Elisa Isoardi, qualche settimana fa, ha ricevuto in diretta a La prova del cuoco un mazzo di rose da un ammiratore rimasto anonimo. Da allora i fan della conduttrice e gli appassionati di gossip si chiedono chi sia l’uomo misterioso che ha organizzato tutto per sorprenderla. Un vecchio amore o una nuova conquista?