È di circa un mese fa la notizia della gravidanza di Elisa D’Ospina, che con Stefano Macchi attende il loro primo figlio. Molti si sono chiesti che reazione abbia avuto Anna Pettinelli di fronte all’annuncio. L’ex professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi è l’ex moglie di Macchi, con cui ha preso parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Riuscirono a superare la prova del talent delle tentazioni, ma la loro storia d’amore è in seguito giunta al capolinea. Precisamente, Anna e Stefano si sono detti addio ad aprile del 2022.

Macchi ha subito ritrovato l’amore con la modella Elisa D’Ospina, che ora è incinta. In una nuova intervista al settimanale Gente, Anna Pettinelli ha commentato la notizia sulla gravidanza. Innanzitutto, ha precisato di essere stata lei a chiudere la storia con Stefano. Ha aggiunto che la rottura è arrivata in modo abbastanza sereno. Infatti, la conduttrice radiofonica ha anche regalato “alcune cose per la sua nuova casa”. Solo poco tempo dopo, è venuta a conoscenza della sua nuova relazione: “Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio”.

Ma come ha reagito Anna Pettinelli alla gravidanza di Elisa D’Ospina? Lei stessa ne parla in questa nuova intervista.

“Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”

La conduttrice radiofonica si dice felice per il suo ex Stefano Macchi, che a breve diventerà papà. Nonostante questo, non gli risparmia una frecciata per come la sua storia con Elisa D’Ospina è uscita allo scoperto in modo così veloce. Probabilmente la Pettinelli è rimasta delusa nel vedere il suo ex rifarsi subito un’altra vita, palesando l’amore che prova per la nuova compagna pubblicamente.

Attualmente Anna è single e ammette che non è alla ricerca di un nuovo compagno. A questo punto, confessa chi è stato davvero il suo grande amore, parlando di una sua precedente relazione.

“Nel caso, sarà l’amore a trovarmi. Così come successe con Francesco, il grande amore della mia vita. Iniziammo scrivendoci mai e mi innamorai di lui senza averlo mai visto. Poi siamo stati insieme quasi dieci anni”

Amici, Anna Pettinelli e il rapporto oggi con De Filippi

Anna Pettinelli nel corso della passata edizione di Amici di Maria De Filippi stava seduta dietro al bancone dei professori di canto. Al suo posto ora c’è Arisa, la quale è tornata a far parte del talent show di Canale 5. Al suo fianco ci sono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Stessa sorte di Anna è toccata a Veronica Peparini, il cui posto è stato preso da Emanuel Lo.

Nonostante questo, le due professoresse mantengono un buon rapporto con Maria. Peparini ha avuto modo di dimostrarlo nel corso della puntata di Amici 22 domenica 11 dicembre, quando è stata ospite in studio in qualità di giudice. Anna Pettinelli ha confermato più volte di avere buoni rapporti con la conduttrice e lo ribadisce ancora attraverso questa intervista.