Domani l’ex insegnante tornerà in studio come giudice esterno e dopo 10 anni l’emozione è stata molto forte

Cosa è successo tra Veronica Peparini e Maria De Filippi? Niente, e domani arriverà la dimostrazione definitiva che fra loro tutto va bene. La separazione tra la Peparini e Amici è stata inaspettata e di sicuro dolorosa per l’insegnante e per tutti i suoi fan, però non c’è alcun amaro in bocca da parte di nessuno. Quando si è diffusa la notizia dell’addio di Veronica alla cattedra di danza di Amici ci sono stati tanti pettegolezzi. Anche alcune parole dello stesso Andreas Muller, in realtà, hanno fatto pensare ci fosse altro dietro questo addio. Qualora ci fosse stato sarebbe già stato superato: domani Veronica tornerà ad Amici 22.

Non lo farà nel ruolo di insegnante, è chiaro, ma come giudice esterno della gara tra i ballerini della classe. L’attesa di rivederla in quello studio è tanta, ma mai quanto l’emozione che ha vissuto la coreografa nel tornare in quell’arena. Così in attesa di vedere in onda la puntata domani, che è stata registrata giorni fa, Veronica Peparini ha scritto un bel messaggio su Amici e Maria De Filippi. Un bellissimo messaggio, pieno di emozione e tanto affetto ma anche tantissima riconoscenza verso Maria.

Insieme al messaggio c’è anche una foto di Veronica e Maria abbracciate. Di sicuro è uno scatto realizzato quando la Peparini è entrata in studio per dare i voti agli allievi, la padrona di casa è andata ad accogliere l’ex insegnante quasi fino all’entrata in studio. Questo almeno pare di capire dalla foto. Domani si vedrà tutto su Canale 5, intanto c’è il messaggio di Veronica:

“Questa foto parla da se… Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento. Abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare”

Quindi le parole sull’emozione del ritorno ad Amici, anche se non da insegnante: “Mi sono emozionata molto è stato come tornare a casa vivendo un’emozione nuova! Grazie”. E ha fatto un in bocca al lupo a tutti i ragazzi di Amici 22, che reputa una “classe strepitosa”. C’è da dire che la coreografa ha ragione: la foto dell’abbraccio tra Maria De Filippi e Veronica Peparini parla da sola. Sotto al post, comunque, sono davvero tanti i commenti in cui chiedono a Veronica di tornare come professoressa ad Amici. Accadrà in futuro? Mai dire mai.