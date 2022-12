Amici 22, anticipazioni: eliminazione sofferta, Emanuel Lo in crisi

Come di consueto le talpe della pagina social Amici News si sono attivate intrufolandosi fra il pubblico di Amici 22 e partecipando alle registrazioni della puntata che il pubblico televisivo vedrà questa domenica, 11 dicembre. Anche stavolta chi ha avuto la fortuna di vedere la puntata in anteprima ha avuto modo di assistere a momenti particolarmente emozionanti, fra cui un’eliminazione che di certo non farà piacere ai fan della diretta interessata.

Ecco dunque, in breve, tutto o quasi quello che i telespettatori vedranno nel corso della puntata di Amici 22 di domenica. Come sempre, si tratta di “spifferi” che devono essere presi come tali e non necessariamente corrispondono a ciò che è effettivamente avvenuto in studio.

Anticipazioni Amici 22, puntata dell’11 dicembre: un’eliminazione a sorpresa

Amici News parla di eliminazione a sorpresa per la ballerina Ludovica, ma a dire il vero si dovrebbe parlare più che altro di eliminazione sofferta, visto e considerato che la danzatrice non è di certo una delle concorrenti che ad oggi appaiono come intoccabili, come Maddalena, Aaron o Tommy Dali.

Stando alle anticipazioni, la scelta di eliminare Ludovica è toccata al suo stesso maestro, Emanuel Lo. Il coreografo e docente della scuola ha insistito negli ultimi giorni diverse volte con la sua allieva affinché si impegnasse per mantenere il suo banco mettendo una marcia in più. Tuttavia, questo non è bastato.

Alessandra Celentano ha stilato una classifica dei ballerini di questa edizione (composta con i risultati di tutte le gare di ballo) e Ludovica si è classificata ultima. Questa la classifica generale che ha “condannato” Ludovica:

Isobel Ramon Samu Gianmarco Maddalena Megan Mattia Rita Samuel a parimerito con Rita Ludovica

Dopo aver dovuto a malincuore dire addio alla sua stessa studentessa, Emanuel Lo di concerto con gli altri prof ha deciso di eliminare una volta e per tutte anche il banco del pubblico che era stato lasciato per far rimanere Asia nella scuola.

In parallelo si è anche svolta una gara di ballo giudicata da Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi, che hanno premiato nelle prime tre posizioni Isobel, Gianmarco e Ramon.

Emma Marrone giudica la gara di canto

Una delle ospiti della puntata è stata la ex vincitrice e ex coach Emma, tornata in studio per giudicare la gara dei cantanti. Ecco dunque la classifica dei cantanti trapelata online e alcuni dei brani interpretati:

Angelina Cricca con Se mi guardi così Piccolo G Wax Aaron (ha dovuto ricominciare perché il suo microfono si è staccato) NDG (Emma gli ha battuto il cinque perché ha cantato una canzone dedicata a una ragazza che l’ha tradito) Federica (ha ricevuto i complimenti dalle radio) Tommy con Finisce bene Niveo (si è classificato ultimo)

Emma non è stata l’unica ospite musicale della puntata. Insieme a lei anche Achille Lauro, che ha cantato il nuovo singolo Che sarà.

La sorpresa di Maria a Samuel

Maria De Filippi (che nel corso della puntata confermerà la storia d’amore fra Piccolo G e Federica) farà una sorpesa di Natale a Samuel. Ad un certo punto la conduttrice chiederà a Samuel cosa ha sognato la notte prima: quando il ballerino risponderà “un pappagallino piccolo” la presentatrice gli confermerà che glielo regalerà per Natale.